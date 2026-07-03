Nilay Tahiroğlu, Bolşoy’daki prestijli yarışmada Türkiye’yi finalde temsil edecek
Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu, bale dünyasının en prestijli organizasyonları arasında gösterilen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda finale yükseldi. Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin de Tahiroğlu'nun başarısını "önemli bir kazanım ve büyük bir zafer" olarak değerlendirdi
Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu, Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nun Tarihi Sahnesi’nde düzenlenen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması’nda finale kalma başarısı gösterdi.
25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmaya, 35 ülkeden farklı kategorilerde 362 dansçı katılıyor. Daha önce uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler nedeniyle ön eleme sürecinden muaf tutulan Tahiroğlu, organizasyona doğrudan kabul edildi.
TÜRKİYE’Yİ FİNALDE TEMSİL EDECEK
Üç etaplı yarışmanın ilk bölümünü başarıyla tamamlayan 34 sanatçı yarı finale yükseldi. Yarı finalde Türkiye’yi temsil eden Nilay Tahiroğlu, performansıyla jüri beğenisini kazanarak finalde yarışmaya hak kazandı.
Yarı finalde Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Elif Fırat’ın modern dans için hazırladığı koreografiyi sahneleyen Tahiroğlu, finalde Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşliğinde dans edecek.
MADALYA ALIRSA TARİHE GEÇECEK
Finalde 18 sanatçı yarışacak. Nilay Tahiroğlu’nun finalde derece elde etmesi halinde, yarışma tarihinde madalya alan tek Türk sanatçı olması bekleniyor.
Finale kalan yarışmacılara özel diploma verilen organizasyonda, Tahiroğlu yarı finali başarıyla geçtiği için özel diploma almaya da hak kazandı. Balerin Tahiroğlu’nu usta koreograf Volkan Ersoy çalıştırıyor.
BÜYÜKELÇİDEN TEBRİK MESAJI
Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Sergey Vershinin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu’nun finale yükselmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Vershinin, yarışmanın bale dünyasında çok prestijli ve yarışmacılar arasında oldukça popüler olduğunu ifade ederek, Tahiroğlu’nun başarısını önemli bir kazanım ve büyük bir zafer olarak değerlendirdi.
Tahiroğlu’nu tebrik eden Vershinin, başarılarının devamını diledi.