Ümraniye’deki alışveriş merkezinde kafeye ateş açıldı, 2 kişi yaralandı
İstanbul Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 21:57 Güncelleme:
İstanbul Ümraniye’de bir alışveriş merkezindeki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi yaralandı.
Saldırı, saat 18.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinde bulunan bir kafeye henüz bilinmeyen nedenle ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kafede çalışma yaptı.
Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
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