Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?

        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 11:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 24 Haziran'da başlayan kamp, 2 Temmuz'da sona erdi.

        Sarı-lacivertliler, bu süreçte hem fiziksel yükleme yaptı hem de taktiksel çalışmalarla yeni sezonun temellerini attı.

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; yoğun tempodaki kampın, takım içindeki yüksek motivasyon ve pozitif atmosferle verimli geçtiği öğrenildi.

        BROWN KAMPIN ÖNE ÇIKAN İSMİ

        Kampın öne çıkan isimlerinin başında Archie Brown yer aldı.

        Genç futbolcu, gösterdiği yüksek performansın yanı sıra çalışma isteği ve mutluluğuyla teknik heyetin dikkatini çekti.

        Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Brown'un kamp performansından oldukça memnun olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        Topuk Yaylası kampında sakatlık anlamında önemli bir sorun yaşanmadı.

        MURIQI VE TALISCA DIŞINDA SAKAT YOK

        Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriqi ile tedbir amaçlı dinlendirilen Anderson Talisca dışında yeni bir sakatlık oluşmadı.

        İsmail Kartal, ilk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından futbolculara iki gün izin verecek.

        Sarı-lacivertli ekip, pazar günü Samandıra'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya hareket edecek.

        Fenerbahçe, 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde hazırlıklarını sürdürecek.

        Sarı-lacivertliler bu süreçte üç hazırlık maçına çıkacak.

        AVUSTURYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI

        İsmail Kartal'ın öğrencileri 8 Temmuz'da Admira Wacker, 11 Temmuz'da Pogon ve 14 Temmuz'da LASK ile karşı karşıya gelecek.

        Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu öncesinde fiziksel ve taktiksel olarak en üst seviyeye ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, Avusturya kampının ardından sezonun ilk resmi karşılaşması olan Gornik Zabrze mücadelesinin hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        100 milyon TL'lik vurgun sonrası tatlı ikram ettiler!

        Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesi, yaşlı bir çifti 2.5 ay boyunca psikolojik baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. Çete üyeleri, son buluşmada ise "Operasyon başarıyla tamamlandı, gözünüz aydın" diyerek mağdur çifte tatlı ikram edip olay ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Google'a 4,1 milyar Euro ceza!
        Google'a 4,1 milyar Euro ceza!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Tour de France etapları iptal edilebilir
        Tour de France etapları iptal edilebilir
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı