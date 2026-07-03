Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 24 Haziran'da başlayan kamp, 2 Temmuz'da sona erdi.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte hem fiziksel yükleme yaptı hem de taktiksel çalışmalarla yeni sezonun temellerini attı.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; yoğun tempodaki kampın, takım içindeki yüksek motivasyon ve pozitif atmosferle verimli geçtiği öğrenildi.
BROWN KAMPIN ÖNE ÇIKAN İSMİ
Kampın öne çıkan isimlerinin başında Archie Brown yer aldı.
Genç futbolcu, gösterdiği yüksek performansın yanı sıra çalışma isteği ve mutluluğuyla teknik heyetin dikkatini çekti.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Brown'un kamp performansından oldukça memnun olduğu öğrenildi.
Topuk Yaylası kampında sakatlık anlamında önemli bir sorun yaşanmadı.
MURIQI VE TALISCA DIŞINDA SAKAT YOK
Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriqi ile tedbir amaçlı dinlendirilen Anderson Talisca dışında yeni bir sakatlık oluşmadı.
İsmail Kartal, ilk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından futbolculara iki gün izin verecek.
Sarı-lacivertli ekip, pazar günü Samandıra'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya hareket edecek.
Fenerbahçe, 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde hazırlıklarını sürdürecek.
Sarı-lacivertliler bu süreçte üç hazırlık maçına çıkacak.
AVUSTURYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI
İsmail Kartal'ın öğrencileri 8 Temmuz'da Admira Wacker, 11 Temmuz'da Pogon ve 14 Temmuz'da LASK ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu öncesinde fiziksel ve taktiksel olarak en üst seviyeye ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, Avusturya kampının ardından sezonun ilk resmi karşılaşması olan Gornik Zabrze mücadelesinin hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.