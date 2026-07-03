Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım U17 Milli Takımımız Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi!

        U17 Milli Takımımız Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi!

        FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı final biletini aldı. Ay-yıldızlılar, Sırbistan ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 22:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        U17 Millilerimiz yarı finalde!

        Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. illiler, organizasyonun yarı finalinde yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

        Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fransa ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve başa baş geçen ilk periyodu Fransa, 24-21 önde tamamladı.

        Darius Karutasu ve Ömer Kutluay ikilisiyle 18 sayı bulduğu ikinci çeyrekte daha üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, 16. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 35-41. Fransa, bitime 2 saniye kala kaydettiği basketle soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

        REKLAM

        Fransa, çekişmeli geçen üçüncü çeyreği 70-68 önde bitirdi. Dördüncü ve son periyot, büyük bir heyecana sahne oldu. 37'nci dakikada 6 sayı geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan ve önemli bir geri dönüşe imza atan Türkiye, Ömer Kutluay'ın üst üste kaydettiği sayılarla maçı 94-87 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

        Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Türk basketbolunun efsane başantrenörlerinden Aydın Örs ile eski milli oyuncular Mehmet Okur ve Semih Erden de müsabakayı takip etti.

        SIRADAKİ RAKİP SIRBİSTAN

        Ay-yıldızlıların 4 Temmuz'da oynanacak yarı finaldeki rakibi Litvanya'yı mağlup eden Sırbistan oldu.

        D Grubu'nda mücadele eden Sırbistan, yalnızca Avustralya'ya mağlup olmuş; Venezuela, Fildişi Sahili ve Yeni Zelanda'yı yenmişti.

        Yarı finalin diğer ayağında ise ABD ile Avustralya kozlarını paylaşacak.

        Turnuvanın final maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.

        ÇEYREK FİNALE NAMAĞLUP GELDİ

        C Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, Yeni Zelanda'yı 112-110, Slovenya'yı 87-66 ve Porto Riko'yu 98-77 mağlup ederek grubunu 3'te 3 ile lider tamamladı.

        Milliler son 16 turunda da Venezuela'yı 78-73'lük skorla saf dışı bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayrampaşada çatıdan kafasına beton parçası düşen kadın öldü

        İstanbul Bayrampaşada, önünde oturduğu binanın çatısından kafasına beton parçası düşen kadın hayatını kaybetti.(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Türk balerinden Moskova’da final
        Türk balerinden Moskova’da final
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı!
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması