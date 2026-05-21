Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jorge Jesus'tan flaş açıklama: Fenerbahçe ile bitmemiş bir hikayem var!

        Jorge Jesus'tan flaş açıklama: Fenerbahçe ile bitmemiş bir hikayem var!

        Jorge Jesus, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr ile şampiyonluğa ulaştı ve kariyerinin ardından takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Portekizli teknik adam, Sport TV'ye yaptığı açıklamalarda hem kariyer planlarını hem de geleceğine dair dikkat çeken mesajlar verdi. Jesus, Fenerbahçe'ye geri dönüş ihtimali ile ilgili de konuştu. Portekizli hoca, bir Türk kulübünün daha kendisiyle ilgilendiğini de açıkladı. İşte Jesus'un sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 18:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Joge Jesus'tan dikkat çeken bir karar geldi. Portekizli teknik direktör, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon oldukları Damac maçı sonrası konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, Al Nassr'dan ayrıldığını ifade etti. Jesus açıklamasında, "Al Nassr'daki son maçımdı. Ayrılıyorum" sözlerini dile getirdi.

        2

        "FENERBAHÇE İLE HENÜZ BİTMEMİŞ BİR HİKAYEM VAR!"

        71 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı. Jesus açıklamasında, "Sadece Suudi Arabistan'da değil. Portekiz'de kazandım, Brezilya'da kazandım... Ben değil, benimle çalışan insanlar kazandı. Flamengo'da, Fenerbahçe'de, Al Hilal'de... Şampiyon olamadığım ama kupayı kazandığım tek yer Fenerbahçe oldu. Belki de Fenerbahçe'de henüz bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikayem var." ifadelerini kullandı.

        3

        "FENERBAHÇE TARAFTARI HAYAL KURABİLİR"

        Fenerbahçe taraftarları hayal kurabilir mi? sorusuna ise Jesus "Kurabilirler. Zaten ilgilenen bir taraf var." cevabını verdi.

        "FENERBAHÇE DIŞINDA BİR TÜRK KULÜBÜ DAHA İLGİLENDİ"

        Fenerbahçe dışında bir Türk kulübünden daha teklif aldığını açıklayan Portekizli hoca, "Sadece Fenerbahçe değil , başka bir Türk takımı da bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş . Bu üçünden ikisi ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın." açıklamasında bulundu.

        4

        "TÜRKİYE'DE ADIMI HAYKIRIYORLARDI!"

        Benfica dönüşünün imkansız olduğunu tekrarlayan ️Jorge Jesus, "Şimdi diyelim ki Portekiz'e geri dönüyordum ki bu imkânsız. Böyle bir dönüş ancak sportif sebeplerden olurdu, çünkü maddi açıdan bunun hiçbir ihtimali yok. Portekiz'deki herhangi bir takımda bir yılda kazanacağımdan fazlasını burada bir ayda kazanıyorum ve ayrıca daha az stres yaşıyorum. Türkiye'de stadyum her zaman benim adımı haykırıyordu, bugün burada da aynısını gördüler, Brezilya'da da aynı şey. Portekiz'de Benfica'da çok sayıda şampiyonluk kazandım , ama bu asla olmadı. Benfica'ya dönüşüm söz konusu bile değil. Benfica harika bir kulüp, Benfica'yı çalıştırmış olmaktan çok gurur duyuyorum , kulüpte en çok şampiyonluk kazanan teknik direktör benim, ama şu anda söz konusu bile değil." sözlerini sarf etti.

        5

        2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerle 53 maça çıktı ve 2.23'lük puan ortalaması yakalamıştı.

        Jesus, o dönemde takımıyla Türkiye Kupası'nı kazanmış, ligi ise ikinci sırada tamamlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri: Hatay'da sel can aldı, Yeşilırmak'a dev kayalarla 9 kilometrelik set, mutlkak butlan açıklamalarına kesin ihraç istemi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. HATAY'DA SEL: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Türkiye yağışlı havanın etkisinde. Hatay'da etkili olan sağanak felakete yol açtı. Defne-Samandağ çevre yolunda meydana gelen çökme nedeniyle otomobili dere yatağına düşen sürücü hayatını kayb...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi