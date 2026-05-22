Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Yargıtay'ın gerekçeli kararını açıklamasının ardından, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen baba Nezih Çinkitaş için tutuklama kararı çıkarıldı. Kararın kesinleşmesinin ardından Nezih Çinkitaş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 08:54 Güncelleme:
