        BIST 100 13.081,86 %-0,62
        DOLAR 45,7442 %0,34
        EURO 53,0791 %0,08
        GRAM ALTIN 6.652,65 %-0,09
        FAİZ 43,83 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,93 %-0,46
        BITCOIN 77.435,00 %-0,26
        GBP/TRY 61,3775 %-0,11
        EUR/USD 1,1604 %-0,13
        BRENT 104,92 %2,28
        ÇEYREK ALTIN 10.876,58 %-0,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Finansal İstikrar Komitesi toplandı

        Finansal İstikrar Komitesi toplandı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi bugün toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 10:00 Güncelleme:
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı

        Dün yapılan açıklamada Finansal İstikrar Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplanacağı belirtilmiş, komitenin piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendireceği bildirilmişti.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

        Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

        Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır.

        Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

