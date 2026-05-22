Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Süper Lig'de forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri açıklandı. Yapılan son güncellemede Victor Osimhen açık ara zirvede yer alırken; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Christ Inao Oulai gibi isimler gösterdikleri performansla değerlerini artırdı. Öte yandan Leroy Sane, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi gibi yıldız futbolcularda yaşanan düşüşler dikkat çekti. İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...
20- İSMAİL YÜKSEK
15 milyon Euro
19- MARCO ASENSIO
15 milyon Euro
18- HYEON-GYU OH
15 milyon Euro
17- EDSON ALVAREZ
15 milyon Euro (-3 milyon Euro)
16-DAVINSON SANCHEZ
16 milyon Euro (-2 milyon Euro)
15- EMMANUEL AGBADOU
16 milyon Euro (-2 milyon Euro)
14- YUNUS AKGÜN
18 milyon Euro
13- SIDIKI CHERIF
18 milyon Euro
12- DORGELES NENE
20 milyon Euro (+2 milyon Euro)
11- JAYDEN OOSTERWOLDE
20 milyon Euro (+2 milyon Euro)
10- LEROY SANE
20 milyon Euro (-2 milyon Euro)
9- KEREM AKTÜRKOĞLU
20 milyon Euro (-2 milyon Euro)
8- NOA LANG
22 milyon Euro (-3 milyon Euro)
7- CHRIST INAO OULAI
23 milyon Euro (+6 milyon Euro)
6- WILFRIED SINGO
23 milyon Euro (-2 milyon Euro)
5- ORKUN KÖKÇÜ
25 milyon Euro
4- GABRIEL SARA
27 milyon Euro (+5 milyon Euro)
3- MATTEO GUENDOUZI
27 milyon Euro (-1 milyon Euro)