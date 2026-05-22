        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!

        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!

        2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Süper Lig'de forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri açıklandı. Yapılan son güncellemede Victor Osimhen açık ara zirvede yer alırken; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Christ Inao Oulai gibi isimler gösterdikleri performansla değerlerini artırdı. Öte yandan Leroy Sane, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi gibi yıldız futbolcularda yaşanan düşüşler dikkat çekti. İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 10:20 Güncelleme:
        2025-2026 Süper Lig sezonunun sona ermesinin ardından ligde forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri açıklandı.

        Sezonun tamamlanmasıyla birlikte yapılan güncellemede bazı oyuncularda yüksek artış gözlemlenirken; yıldız isimlerden bazıları ise değer kaybetti.

        İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...

        20- İSMAİL YÜKSEK

        15 milyon Euro

        19- MARCO ASENSIO

        15 milyon Euro

        18- HYEON-GYU OH

        15 milyon Euro

        17- EDSON ALVAREZ

        15 milyon Euro (-3 milyon Euro)

        16-DAVINSON SANCHEZ

        16 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        15- EMMANUEL AGBADOU

        16 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        14- YUNUS AKGÜN

        18 milyon Euro

        13- SIDIKI CHERIF

        18 milyon Euro

        12- DORGELES NENE

        20 milyon Euro (+2 milyon Euro)

        11- JAYDEN OOSTERWOLDE

        20 milyon Euro (+2 milyon Euro)

        10- LEROY SANE

        20 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        9- KEREM AKTÜRKOĞLU

        20 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        8- NOA LANG

        22 milyon Euro (-3 milyon Euro)

        7- CHRIST INAO OULAI

        23 milyon Euro (+6 milyon Euro)

        6- WILFRIED SINGO

        23 milyon Euro (-2 milyon Euro)

        5- ORKUN KÖKÇÜ

        25 milyon Euro

        4- GABRIEL SARA

        27 milyon Euro (+5 milyon Euro)

        3- MATTEO GUENDOUZI

        27 milyon Euro (-1 milyon Euro)

        2- BARIŞ ALPER YILMAZ

        30 milyon Euro (+4 milyon Euro)

        1- VICTOR OSIMHEN

        75 milyon Euro

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli 'Habsburg çenesi' oldu
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Kadir İnanır entübe edildi
