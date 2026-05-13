Türkiye’nin, uzun yıllardır konuştuğu Hande Çinkitaş, cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre haberine göre 12 yaşındaki Hande Çinkitaş Kadıköy’deki evinde 4 Ocak 2001 günü vahşice katledilerek öldürüldü.

19 YIL SONRA GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra yapılan çalışmalarda cinayet uzun süre faili meçhul kaldı. Olaydan 19 yıl sonra yani 2020’de olay yerinde elde edilen bulgular Adli Tıp Kuruma’na yeniden gönderildi.

Yapılan incelemede olayda kullanılan bıçakta, baba Nezih Çinkitaş’ın yoğun DNA’sı bulundu.

Çelişkili ifadeler ve HTS kayıtlarının ardından düzenlenen operasyonla baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı.

BERAAT KARARI ÇIKTI

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hande Çinkitaş’ın babası Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında yeterli kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Karar kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer kararı istinafa taşıdı. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından duruşmalı olarak yeniden ele alındı.

İSTİNAF BERAAT KARARINI BOZDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını hukuka uygun bulmadı. Daire, sanık Nezih Çinkitaş’ın “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçunu işlediğine hükmetti.

BABAYA MÜEBBET ÜVEY ANNEYE BERAAT

Mahkeme heyeti önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Ancak sanık hakkında tutuklama kararı verilmedi. Mahkeme, Nezih Çinkitaş hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “İstanbul il sınırlarını terk etmeme” şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş yönünden ise beraat kararının devamına karar verildi.

KARAR YARGITAY’A TAŞINDI

İstinaf mahkemesinin verdiği kararın ardından dosya bu kez Yargıtay’a gönderildi. Dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde temyiz incelemesine alındı.

BABANIN CEZASI ONANDI

Yargıtay kayıtlarına göre 2024/6820 esas numarasıyla incelenen dosyada karar 1 Nisan 2026 tarihinde verildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin verdiği kararı hukuka uygun bularak “onama” kararı verdi.

25 YIL SONRA CEZA ÇIKTI

Dosyanın 13 Mayıs 2026 tarihinde kapatıldığı öğrenildi. Böylece 2001 yılında işlenen ve yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan Hande Çinkitaş cinayetinde baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.