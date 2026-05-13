Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu! Babaya müebbet hapis | Son dakika haberleri

        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2001 yılında İstanbul Kadıköy'de evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş davasında kararını verdi. Yerel mahkemenin baba Nezih Çinkitaş hakkında verdiği beraat kararını bozarak, müebbet hapis cezası veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin kararı Yargıtay tarafından onandı

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 15:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!

        Türkiye’nin, uzun yıllardır konuştuğu Hande Çinkitaş, cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre haberine göre 12 yaşındaki Hande Çinkitaş Kadıköy’deki evinde 4 Ocak 2001 günü vahşice katledilerek öldürüldü.

        19 YIL SONRA GÖZALTINA ALINDI

        Olaydan sonra yapılan çalışmalarda cinayet uzun süre faili meçhul kaldı. Olaydan 19 yıl sonra yani 2020’de olay yerinde elde edilen bulgular Adli Tıp Kuruma’na yeniden gönderildi.

        Yapılan incelemede olayda kullanılan bıçakta, baba Nezih Çinkitaş’ın yoğun DNA’sı bulundu.

        Çelişkili ifadeler ve HTS kayıtlarının ardından düzenlenen operasyonla baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı.

        BERAAT KARARI ÇIKTI

        İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hande Çinkitaş’ın babası Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında yeterli kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

        Karar kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer kararı istinafa taşıdı. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından duruşmalı olarak yeniden ele alındı.

        İSTİNAF BERAAT KARARINI BOZDU

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını hukuka uygun bulmadı. Daire, sanık Nezih Çinkitaş’ın “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçunu işlediğine hükmetti.

        BABAYA MÜEBBET ÜVEY ANNEYE BERAAT

        Mahkeme heyeti önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

        Ancak sanık hakkında tutuklama kararı verilmedi. Mahkeme, Nezih Çinkitaş hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “İstanbul il sınırlarını terk etmeme” şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş yönünden ise beraat kararının devamına karar verildi.

        KARAR YARGITAY’A TAŞINDI

        İstinaf mahkemesinin verdiği kararın ardından dosya bu kez Yargıtay’a gönderildi. Dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde temyiz incelemesine alındı.

        BABANIN CEZASI ONANDI

        Yargıtay kayıtlarına göre 2024/6820 esas numarasıyla incelenen dosyada karar 1 Nisan 2026 tarihinde verildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin verdiği kararı hukuka uygun bularak “onama” kararı verdi.

        25 YIL SONRA CEZA ÇIKTI

        Dosyanın 13 Mayıs 2026 tarihinde kapatıldığı öğrenildi. Böylece 2001 yılında işlenen ve yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan Hande Çinkitaş cinayetinde baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.

        Hande Çinkitaş cinayetini çözen detay! Babanın DNA'sı bıçakta!
        Hande Çinkitaş cinayetini çözen detay! Babanın DNA'sı bıçakta! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        İklim değişikliği göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi

        Türkiye genelinde etkili olan sert hava koşulları, ani sıcaklık değişimleri ve küresel ısınmanın getirdiği ekosistem değişimleri nedeniyle göçmen kuşların bu yılki yolculukları gecikirken, kuş sayılarında ve hareketliliğinde gözle görülür bir düşüş yaşandı.

        #Hande Çinkitaş davası
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak