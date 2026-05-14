        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den BAE'ye sert tepki: "BAE bu saldırının aktif bir ortağıdır" | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den BAE'ye sert tepki: "BAE bu saldırının aktif bir ortağıdır"

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş sırasında BAE ve Abu Dabi'ye seyahat ettiği iddialarına İran Dışişleri Bakanı Arakçi sert tepki gösterdi. BAE'nin ülke topraklarını İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verdiğini savunan Arakçi, "BAE bu saldırının aktif bir ortağıdır ve bu konuda hiç kuşku yok" dedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 14:36 Güncelleme:
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İran’a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını savunarak, "BAE bu saldırıların aktif bir ortağı, bu konuda hiç kuşku yok." ifadelerini kullandı.

        İran devlet televizyonunun haberine göre, Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

        Arakçi, ABD/İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dair değerlendirmelerde bulunarak, "BAE'nin ülkeme karşı yapılan saldırılarda doğrudan yer aldığını söylemeliyim. Saldırılar başladığında, kınamaktan bile kaçındılar." diye konuştu.

        "BAE SALDIRININ AKTİF ORTAĞIDIR"

        BAE’nin ülke topraklarını İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verdiğini savunan Arakçi, "Dün, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Abu Dabi'ye seyahat ettiği ortaya çıktı. Ayrıca bu saldırılara katıldıkları ve belki de doğrudan bize karşı hareket ettikleri de ortaya çıktı. Bu nedenle BAE bu saldırının aktif bir ortağıdır ve bu konuda hiç kuşku yok." değerlendirmesinde bulundu.

        Arakçi, İsrail ile olan ittifakının BAE’yi korumadığını belirterek, Abu Dabi yönetimine İran'a yönelik politikalarını gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu.

        BAE temsilcisinin uluslararası hukuktan söz ettiğine işaret eden Arakçi, "Ancak, lütfen bana uluslararası hukukun hangi maddesinin sebepsiz ve önceden kışkırtma olmaksızın bir saldırganlık eylemini desteklemenize izin verdiğini söyleyebilir misiniz?" sözleriyle BAE'ye tepki gösterdi.

        "NETANYAHU BAE'YE GİZLİCE GİTTİ" İDDİASI

        İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında BAE'yi gizlice ziyaret ettiği ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

        Açıklamada, Netanyahu'nun gerçekleştirdiği ziyaretin İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerde "tarihi bir ilerlemeye" yol açtığı değerlendirmesi yapıldı.

        BAE Dışişleri Bakanlığı ise İsrail Başbakanı'nın ziyareti ve askeri heyetinin kabul edildiği iddialarını yalanladı.

