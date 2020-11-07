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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Hande Çinkitaş cinayetini çözen detay! Babanın DNA'sı bıçakta çıktı! - HABERLER
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Hande Çinkitaş cinayetini çözen detay! Babanın DNA'sı bıçakta çıktı!

İstanbul Kadıköy'de 19 yıl önce başına çekiçle vurulup 13 yerinden bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş dün tutuklandı. Şüphelilerin tutuklanmasının ardından konuşan Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer, "Evet, adalet varmış, şimdi inandım. Yavrumun günahı neydi" dedi. Ailenin avukatı Hasan Kocabey, babanın DNA'sının bıçakta yoğun biçimde çıktığını söyledi

SON DAKİKA! Hande Çinkitaş cinayetini çözen detay! Babanın DNA'sı bıçakta çıktı! - HABERLER
Hande Çinkitaş cinayetini çözen detay! Babanın DNA'sı bıçakta!
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DHA

İstanbul Kadıköy'deki İçerenköy'de, 19 yıl önce, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup 13 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet yerinde bulunan saç teli örneklerinden 19 yıl sonra tekrar DNA testi yapıldı ve yürütülen soruşturma kapsamında babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş dün tutuklandı.

"YAVRUMUN GÜNAHI NEYDİ"

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin tutuklanmasının ardından konuşan Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer, "Evet, adalet varmış, şimdi inandım. Yavrumun günahı neydi" dedi. Buruk bir sevinç içinde olduğunu belirten anne Handan Yılmazer "Her kim yaptıysa cezasını çekecek. Şu an onlara suçlu gözüyle bakılıyor, onlara 'sen katilsin, sen yaptın' diyemeyiz. Ne zaman hüküm giyerler ben o zaman ruh halim daha farklı olur" diye konuştu.

"KIZIMI NEDEN ÖLDÜRDÜLER"

Yılmazer, "Benim yavrum 11 buçuk yaşındaydı, bunu hak etmedi. Ne yaptı, kime günahı neydi, suçu neydi? Bu canı Rabbim verdi o alırdı ama kullar aldı kızımın canını. Günahı, suçu neydi? Ben anlam veremiyorum, bana bunun cevabını verecekler" diye konuştu.

"ONUN YAPACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Şüphelilerden Nezih Çinkitaş ile 9 yıl evli kaldığını belirten Yılmazer, "Ben böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmedim, şoklardayım. Biz anlaşamayabiliriz, aramızda fikir ayrılıkları oldu. Boşanmış olabiliriz. Bizim bir evladımız vardı ortak ama böyle bir şey yapabilir veya yaptı diyemiyorum. Öyle bir şey olursa da hala şoktayım" ifadelerine yer verdi.

"KIZIMI DÜN RÜYAMDA GÖRDÜM GÜLÜYORDU"

Dünkü tutukluluk kararının ardından kızını rüyasında gördüğünü de ifade eden Yılmazer, "Beyazları giymiş, gülüyordu. O zaten hep gülüyordu, hayat ve sevgi doluydu. Yaşamayı seviyordu. Okumayı seviyordu, okuduğu zaman 'gazeteci olacağım' diyordu. Müzik dinlediği zaman 'sanatçı olacağım' diyordu. Ve hep takdir getirirdi benim kızım" dedi.

"ADALET VARMIŞ ŞİMDİ İNANDIM"

Yılmazer, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kimi tatmin etmez, benim gibi nice anneleri tatmin eder. Anneler çocuklarından ayrı kalmasın. Polis memuru Osman Köseoğlu'na binlerce kez teşekkür ediyorum. Yeni gelen emniyet müdürümüz Kıvanç Bey'e teşekkür ediyorum. Savcımıza, hakimize hepsine teşekkür ediyorum. Evet, adalet varmış, şimdi inandım. İnanmıyordum, umudumu gerçekten yitirmiştim. Bana umudunu yitirme dediler, güvendim ve güvenimi de boşa çıkarmadılar. Hepsini kucaklayıp Hande için öpüyorum onları."

"BABANIN DNA'SI BIÇAKTI ÇIKTI"

Yılmazer'in Avukatı Hasan Kocabey ise "HTS kayıtları ve DNA incelemeleriyle ilgili olarak teknik eksiklikler vardı. Cinayet Büro Amirliği tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen özel bir kitle tekrardan bir DNA incelemesi yapıldı. Şüphelilerden öz baba Nezih Çinkitaş'ın DNA ve kan örneklendirmeleri bir bıçağın kesik tarafında yoğun bir şekilde görüldü. Netice itibariyle ikisi de tutuklandı. Şüphelilerimiz zaten bu iki şahıs üzerinde yoğunlaşıyordu. Netice itibariyle geldiğimiz nokta 19 yıl sonra umut verici noktada. Şahısların bu cinayeti birlikte işlediklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Avukat Kocabey, yargılama sürecini sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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