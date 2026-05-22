Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu. İşte yönetimindeki isimler...
Fenerbahçe Kulübünde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi açıklandı.
Yıldırım'ın listesinde şu isimler yer alıyor:
ASİL ÜYELER
Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
YEDEK ÜYELER:
Fatih Aslan
Volkan Akan
Mustafa Aydın Acun
Barış Karagöz
Savaş Adalet
Demre İşcan
Yasemin Babayiğit
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Olağanüstü seçimli genel kurulu 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Fenerbahçe Başkan adayları arasında ismi kesinleşen Hakan Safi ve Aziz Yıldırım yer alıyor.
BARIŞ GÖKTÜRK'TEN AZİZ YILDIRIM'A DESTEK
Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım’a destek vereceğini açıkladı.
Camianın birleşmesi gerektiğini vurgulayan Göktürk, “Fenerbahçe’mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Yaşasın Fenerbahçe” dedi.