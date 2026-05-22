Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!

        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!

        Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu. İşte yönetimindeki isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!

        Fenerbahçe Kulübünde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi açıklandı.

        Yıldırım'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

        ASİL ÜYELER

        Barış Göktürk

        Mahmut Nedim Uslu

        Nihat Özbağı

        Mustafa Çağlar

        Ahmet Önder Fırat

        Cihan Kamer

        Fatih Öztürk

        Batuhan Özdemir

        Tanju Kaya

        Murat İman

        Özgür Peker

        Yusuf Buğra Tanık

        Mehmet Aydın

        Mehmet Selim Kosif

        YEDEK ÜYELER:

        REKLAM

        Fatih Aslan

        Volkan Akan

        Mustafa Aydın Acun

        Barış Karagöz

        Savaş Adalet

        Demre İşcan

        Yasemin Babayiğit

        FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Olağanüstü seçimli genel kurulu 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

        Fenerbahçe Başkan adayları arasında ismi kesinleşen Hakan Safi ve Aziz Yıldırım yer alıyor.

        BARIŞ GÖKTÜRK'TEN AZİZ YILDIRIM'A DESTEK

        Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım’a destek vereceğini açıkladı.

        Camianın birleşmesi gerektiğini vurgulayan Göktürk, “Fenerbahçe’mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Yaşasın Fenerbahçe” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Erzurum'da, dün akşam cami önünde cesedi bulunan 32 yaşındaki Alihan Bülbül'ün cinayet şüphelisinin, olaydan önce kahvehane işleten 50 yaşındaki Turan. A.'yı çıkan tartışmada silahla yaralayan 30 yaşındaki İbrahim Arslan olduğu ortaya çıktı. Arslan, Bülbül'ü küfürleşme sonrası kendini korumak amacıy...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"