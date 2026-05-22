Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.528,28 %2,77
        DOLAR 45,7414 %0,34
        EURO 53,0444 %0,01
        GRAM ALTIN 6.652,45 %-0,10
        FAİZ 44,60 %1,76
        GÜMÜŞ GRAM 111,75 %-0,62
        BITCOIN 77.361,00 %-0,35
        GBP/TRY 61,3879 %-0,09
        EUR/USD 1,1595 %-0,21
        BRENT 104,64 %2,01
        ÇEYREK ALTIN 10.875,42 %-0,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 14:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde “2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi”nde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

        Enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanında güncel meselelerin ele alınacağı zirvenin hayırlara vesile olacağına eminim.

        Enerji, milli güvenliğin, kalkınmanın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsurudur.

        Petrol ve doğalgaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor.

        Bölgemizde son yıllarda yaşanan olaylar, enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koyarken, ülkeler arası bağımlılık seviyesini de ortaya koymaktadır.

        REKLAM

        Rusya - Ukrayna savaşı ilk patlak verdiğinde gündeme gelen ilk konu enerjiydi. İran savaşında da aynı şekilde enerji sorunları gündeme geldi. Bu da turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi de vurmaya devam ediyor.

        Türkiye en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler, Türkiye'nin bu özelliğini teyit etmiştir. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak, hem de barışın kilit aktörü olarak öne çıkmıştır.

        Enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı, düşük maliyetlerle geçişini temin etmek, en az kaynaklara sahip olmak kadar önemlidir. Türkiye'nin bu süreçte vazgeçilmezliği de anlaşılmıştır.

        Göreve geldiğimizde 90 milyon metreküp doğalgaz girişi vardı bugün 495 milyon metreküpe çıktı. Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan 1 olmak üzere 5 boru hattı ile doğalgaz temin ediyoruz. LNG terminalleri FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik.

        Sondaj ve arama faaliyetlerimiz de öne çıkıyor. Bulanlar, ancak arayanlardır diyerek, 10 yılda çok ciddi yatırım yaptık. Kendi gemilerimiz, ekipmanlarımızla arama faaliyetleri yürüttük. Fatih sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük keşfini gerçekleştirdik. Sakarya gaz sahasında 9,5 milyon metreküpe ulaştı günlük üretimimiz. 20 milyon metreküpe yükselteceğiz. 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız.

        Üretim üçüncü fazda günlük 45 milyon metreküpe çıkacak. 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak. Gabar'da da tarih yazdık. Petrol keşfimiz Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü oldu. 10 yıllar boyunca terörle anılan bölgeler bugün yatırımla, üretimle, istihdamla anılıyor.

        Bugün Gabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor. Yurtiçi petrol üretimimizin yüzde 44'ü Gabar'dan gelmektedir.

        2 trilyon dolar maliyeti aşan ağır bir yükten kurtulurken, terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilmektedir. Terörün sıfırlandığı atmosferin ülkemiz açısından manalarına şimdiden şahit oluyoruz. Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Somali'deki sondaj faaliyetlerimiz, Pakistan'da planlanan çalışmalarımız somut göstergelerdir.

        İklim ve hava şartları el verirse sondaj faaliyetlerini 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz. Somali halkına müjdeli haber vermeyi amaçlıyoruz. Suriye'deki entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla orada da işbirlikleri için zemin çok daha uygun olacaktır.

        Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz dünya bor pazarının da lideridir. Nadir toprak elementlerinde, Eskişehir'de keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi şampiyonlar ligine taşımıştır. Lityum karbonat üretiminde ilk ürünü de elde ettik. Yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesis için de çalışıyoruz.

        Kritik madenler, petrol ve doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir. Son 23 yılda bunun altyapısını çok sağlam bir şekilde hazırladık. Tahsis ettiğimiz güven ve huzur iklimi sayesinde, Mersin Akkuyu nükleer güç santraliyle bu alanca çığır açtık. Temiz enerji alanında da tarihimizin en büyük projelerini hayata geçirdik.

        Diğer alanlar gibi enerjide de tarihi başarılara imza attık. Karada veya denizde ne kadar tabii kaynağımız varsa, işleyecek ve lokomotif vazifesi görmesini sağlayacağız. Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir. Bu yürüyüşün kesilmesine hiçbir surette müsaade etmeyecektir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 20 Mayıs 2026 (Pekin'deki Zirvelerin Şifreleri Ne?)

        Trump'ın ardından Putin Çin'de. Trump/Putin: kim daha çok hürmet gördü? Çin'den asıl "Eli Dolu" dönen kim? Trump mı, Putin mi daha iyi karşılandı? Pekin'deki zirvelerin şifreleri ne? Putin neden apar topar Çin'e gitti? Şi kime ne mesaj verdi? Trump-Şi-Putin ne konuştular? Dünyanın yeni lideri Çin'mi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!