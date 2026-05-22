Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu, YSK'ya başvuruda bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın "mutlak butlan" ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, "mutlak butlan" kararına karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay’a yaptıklarını belirterek, YSK’ya da başvuracaklarını açıklamıştı. Özel, "YSK’nın kendisine tanınan görev sorumluluk alanına, kendisine sahip çıkmasını bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

CHP’nin YSK Temsilcisi Hamidi Yakupoğlu, bugün sabah saatlerinde YSK’ya başvuruda bulundu.