Trabzonspor - Konyaspor maçı CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası finali canlı yayın)

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.45

YAYIN: ATV

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka

64. Ziraat Türkiye Kupası, Antalya'da sahibini buluyor. Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor, kupayı kazanmak için karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, daha önce 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Kupada üst üste 3. finaline çıkacak olan Trabzonspor, son iki finalde önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a mağlup olarak kupayı kazanamadı.

İkinci finaline çıkacak olan Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda oynadığı tek finalde kupayı müzesine götürmüştü.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek isteyen Trabzonspor, 4. turdan itibaren yer aldığı kupada ilk olarak 4. turda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u konuk etmiş ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak gruplara kalmıştı. A Grubu'nda ilk maçta sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra İstanbulspor'u deplasmanda 6-1, sahasında Fethiyespor'u 3-0, İstanbul'da da RAMS Başakşehir'i 4-2'lik sonuçla mağlup etti. Grubu 12 puanla lider Galatasaray'ın ardından 9 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı. Samsunspor'u normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren karşılaşmada penaltı atışlarıyla 3-1 eleyen bordo-mavililer, yarı finalde de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

REKLAM

Kupaya 3. turdan katılan Tümosan Konyaspor, 12 Bingölspor'u 4-2 yenerek 4. turda Muş Spor ile eşleşti. Rakibini deplasmanda 4-1 geçen yeşil-beyazlılar adını grup aşamasına yazdırdı. B Grubu'nda evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0; deplasmanda Bodrum FK'yı 2-1; sahasında Aliağa'yı 5-0 ve deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor, 4'te 4 yapan Samsunspor'un averajla arkasında kalarak ikinci sırayı alıp çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti. Yeşil-beyazlılar, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 120. dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenerek yarı finale yükselip, yarı finalde de deplasmanda Beşiktaş'ı yine son dakika penaltısıyla 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

FATİH TEKKE VE İLHAN PALUT İLK PEŞİNDE

Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada...

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışıyor.

İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için takımının başında sahada oluyor.

KONYASPOR İLE İLK FİNAL

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez finalde karşılaşıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'daki karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı ise ev sahibi takım 2-1 kazandı.