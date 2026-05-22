Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Tümosan Konyaspor Trabzonspor - Konyaspor maçı CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası finali canlı yayın)

        Trabzonspor - Konyaspor maçı CANLI YAYIN (Ziraat Türkiye Kupası finali canlı yayın)

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor. 2017'de Aykut Kocaman yönetiminde kupaya uzanan Konyaspor ise ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 19:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kupa finalinde 11'ler belli oldu!
        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

        HAKEM: Halil Umut Meler

        SAAT: 20.45

        YAYIN: ATV

        Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

        Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka

        64. Ziraat Türkiye Kupası, Antalya'da sahibini buluyor. Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor, kupayı kazanmak için karşı karşıya geliyor.

        Trabzonspor, daha önce 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Kupada üst üste 3. finaline çıkacak olan Trabzonspor, son iki finalde önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a mağlup olarak kupayı kazanamadı.

        İkinci finaline çıkacak olan Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda oynadığı tek finalde kupayı müzesine götürmüştü.

        FİNALE NASIL GELDİLER?

        Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek isteyen Trabzonspor, 4. turdan itibaren yer aldığı kupada ilk olarak 4. turda sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u konuk etmiş ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak gruplara kalmıştı. A Grubu'nda ilk maçta sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra İstanbulspor'u deplasmanda 6-1, sahasında Fethiyespor'u 3-0, İstanbul'da da RAMS Başakşehir'i 4-2'lik sonuçla mağlup etti. Grubu 12 puanla lider Galatasaray'ın ardından 9 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı. Samsunspor'u normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren karşılaşmada penaltı atışlarıyla 3-1 eleyen bordo-mavililer, yarı finalde de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

        REKLAM

        Kupaya 3. turdan katılan Tümosan Konyaspor, 12 Bingölspor'u 4-2 yenerek 4. turda Muş Spor ile eşleşti. Rakibini deplasmanda 4-1 geçen yeşil-beyazlılar adını grup aşamasına yazdırdı. B Grubu'nda evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0; deplasmanda Bodrum FK'yı 2-1; sahasında Aliağa'yı 5-0 ve deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor, 4'te 4 yapan Samsunspor'un averajla arkasında kalarak ikinci sırayı alıp çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti. Yeşil-beyazlılar, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 120. dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenerek yarı finale yükselip, yarı finalde de deplasmanda Beşiktaş'ı yine son dakika penaltısıyla 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

        FATİH TEKKE VE İLHAN PALUT İLK PEŞİNDE

        Fatih Tekke ve İlhan Palut, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada...

        Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışıyor.

        İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için takımının başında sahada oluyor.

        KONYASPOR İLE İLK FİNAL

        Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez finalde karşılaşıyor.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'daki karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı ise ev sahibi takım 2-1 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 21 Mayıs 2026 (Uefa Avrupa Ligi Şampiyonu Aston Villa)

        Euroleauge'de dörtlü final heyecanı. Fenerbahçe Beko yarın 18.00'de Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de hedef ünvanı korumak. Ziraat Türkiye Kupası Final heyecanı. Trabzonspor Konyaspor karşılaşması yarın saat 20.45'te. Uefa Avrupa Ligi Şampiyonu Aston Villa. Unai Emery: "Kendimi turnuvanın k...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"