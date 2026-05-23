        Haberler Dünya "Savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık" | Dış Haberler

        "Savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin açıklamasında "Nükleer bir silaha sahip olmalarına asla müsaade edilmeyecek ve onlar da bunun gayet farkındalar." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "Venezuela'dan o kadar çok petrol çıkardık ki, savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık." dedi.

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 01:27 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, "dünyanın bir numaralı devlet destekli terör hamisi" olduğunu ileri sürdü.

        Trump, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde ülkenin en çekişmeli seçim bölgelerinden biri olan New York'un Rockland bölgesinde Cumhuriyetçi seçmene seslendi.

        Konuşmasının büyük bölümünü iç politika konularını ayıran Trump, dış politika bağlamında ise İran savaşı ve Venezuela'yla ilgili yaşanan problemlere değindi.

        Trump, "Sadece Venezuela'da değil, Destansı Öfke operasyonu kapsamında da savaşçılarımız, dünyanın bir numaralı devlet destekli terör hamisi olan, evet, bir numaralı devlet destekli terör hamisi İran'ın, sorun yaratmak amacıyla dünyanın dört bir yanına para göndermesine engel oluyor. Nükleer bir silaha sahip olmalarına asla müsaade edilmeyecek ve onlar da bunun gayet farkındalar." ifadelerini kullandı.

        "Venezuela'dan o kadar çok petrol çıkardık ki, savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık." diyen Trump, ilk dönemin başkanlığı döneminde "tarihin en güçlü ordusunu" inşa ettiğini söyledi.

        Trump, ABD ordusunun, dünyadaki "en muazzam" ordu olduğunu öne sürdüğü konuşmasında, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in kendisine, "Sizin ordunuz inanılmaz." dediğini aktardı.

        ABD Başkanı, "Bu orduyu bu kadar sık kullanmak zorunda kalacağımı hiç tahmin etmemiştim ama kullanıyoruz işte." diye ekledi.

        Konuşması kısa süreliğine bir kişinin protestosuyla kesilen Trump, korumalarına hitaben önce, "Ne yaptınız adama? Zarar vermeyin." diye seslenirken ardından bu sözleri "yasal sebeplerden dolayı" söylediğini belirtti.

        New York'un göçmen politikasını eleştirirken bunun ekonomik sonuçlarına değindi

        ABD Başkanı Trump, New York'un düzensiz göçmenlere karşı yumuşak politikasını eleştirdiği konuşmasında, eyaletin vergi yükünün "yüzde 85'ini üstlenen" büyük şirketlerin eyaleti terk ettiğini, bunun önüne geçilmezse New York'un "asla eskisi gibi olamayacağını" söyledi.

        Trump, "Yasa dışı göçmenler her yeri sarmış durumda; insanlar sağda solda vuruluyor, seçimlere hile karışıyor. Seçmen kimliği zorunluluğu yok, vatandaşlık belgesi ibraz etme şartı yok." ifadelerini kullandı.

        Düzensiz göçmenler için "Harika insanlar olabilirler ama hiçbir vergi ödemiyorlar, paranızı alıp götürüyorlar." diyen Trump, "Açık sınırlar ve suçlulara sığınak sağlayan sığınak şehirler" istemediklerini kaydetti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri: Hatay'da sel can aldı, Yeşilırmak'a dev kayalarla 9 kilometrelik set, mutlkak butlan açıklamalarına kesin ihraç istemi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. HATAY'DA SEL: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Türkiye yağışlı havanın etkisinde. Hatay'da etkili olan sağanak felakete yol açtı. Defne-Samandağ çevre yolunda meydana gelen çökme nedeniyle otomobili dere yatağına düşen sürücü hayatını kayb...
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Hikayeyi tamamladık"
        10 numara şampiyon!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Bayram tatili trafiği başladı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
