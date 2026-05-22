        Haberler Gündem Güncel İstinaf mahkemesi itirazları reddetti | Son dakika haberleri

        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar, istinafa taşındı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarına yönelik yapılan itirazları reddederek verilen cezaları aynı şekilde onadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 21:52 Güncelleme:
        Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 31 Ekim'de görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı 'Olası kastla öldürme' suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklara ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 'Olası kastla öldürme' suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi.

        OTEL ÇALIŞANI VE İL ÖZEL İDARESİ YETKİLİLERİNE 'BİLİNÇLİ TAKSİRDEN' CEZA

        Heyet, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Grand Kartal Otel muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, LPG tesisat bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İş Güvenliği Uzmanı Kübra Demir 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli Reşat Bölük, otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan ve Hüseyin Özer, denetim şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, denetim şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, kafeyi işleten şirketin yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, eski İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan 21'er yıl, otelin resepsiyon görevlisi Yigithan Burak Çetin 12 yıl, otelin teknik personeli Bayram Ütkü 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        2 SANIK BERAAT ETTİ

        Heyet, mutfak personeli Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, İbrahim Polat, İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında 'Konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca 'Olası kast’tan hapis cezası verilen 11 sanık, 'Yaralama', 'Mala zarar verme' suçlarından çeşitli oranlarda hapse mahkum edildi.

        BAŞSAVCILIK, İSTİNAFA BAŞVURDU

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezalara ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere istinafa başvurdu. İstinaf başvurusunda, 'Olası kastla öldürme ve yaralama' suçundan ceza alan Grand Kartal Otel yönetim kurulu üyeleri olan Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan' cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtildi. Başvuruda ayrıca 'Olası kastla öldürme ve yaralama suçlarından' ceza alan otel müdürü Zeki Yılmaz'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanması talep edildi.

        BERAAT EDEN 2 SANIK İÇİN CEZA TALEBİ

        Beraat eden mutfak personeli Faysal Yaver ile İş Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiğinin hatırlatıldığı istinaf başvurusunda ayrıca FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve şirket çalışanı Aleyna Beşinci'nin 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan haklarında ceza verilmesi gerektiği belirtildi. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ceza alan eski Bolu İl Özel İdaresi genel sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Yeliz Erdoğan, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Özel’in de haklarında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ceza verilmesi gerektiği ifade edildi.

        İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI AYNI ŞEKİLDE ONADI

        Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararlara ilişkin yapılan itirazları değerlendirerek kararını verdi. Mahkeme kararında ‘İstinaf başvurusunun esastan reddine’ karar vererek, karara yapılan itirazları da reddedip Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği cezaları aynı şekilde onadı. İstinaf mahkemesi ayrıca tutuklu sanıkların ‘Hükmen tutukluluk hallerine devamına’ karar verdi. İstinaf mahkemesinin ardından dosya Yargıtay’a gidecek.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

