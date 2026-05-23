Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hikayeyi tamamladık

        Fatih Tekke: Hikayeyi tamamladık

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kaldıran Tekke, "Benim ve başkanımızın ilk kupası. Çok mutluyum ama en önemlisi taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. Hak ettiğimiz bir serüvendi, hikayeyi tamamladık. Gelen taraftarı mutlu ettik. Camiamıza bir kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık" dedi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 00:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hikayeyi tamamladık"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Gelen taraftarı mutlu ettik. Camiamıza bir kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık." dedi.

        Tekke, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Tekke, Konyaspor'u tebrik ettiğini söyledi.

        Konyaspor'un ikinci yarıda penaltıdan yararlanamadığını hatırlatan Tekke, "Penaltı gol olsaydı belki kupa onlara daha yakın duracaktı." ifadesini kullandı.

        İlk yarıda kendilerinin iyi bir oyun ortaya koyduğunu aktaran Tekke, "Gelen taraftarı mutlu ettik. Camiamıza bir kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Zor koşullardan buralara geldik. Aksi olsaydı gerçekten çok üzülürdüm." diye konuştu.

        REKLAM

        "YAPILANMANIN İLK SENESİ ÇOK İYİ GEÇTİ"

        Tekke, teknik adamlık kariyerindeki ilk kupasını kazandığının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

        "Benim kariyerimde çok kupa var Allah'a hamd olsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler değil. Hoca olarak bu ilk. Trabzonspor'da hedefler çok büyük. Seneye de belki bazı sorunlar yaşayacağız. Yapılanmanın ilk senesi çok iyi geçti. Benim ve başkanımızın ilk kupası. Çok mutluyum ama en önemli taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. Hak ettiğimiz bir serüvendi, hikayeyi tamamladık."

        Tekke'nin açıklaması sürerken basın toplantısı odasına giren futbolcular, su ile kutlama yaptı. Tekke, toplantıyı bitirerek oyuncularının sevincine katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Allah ondan aldığını buna versin" Ege Kökenli: Allah ondan aldığını buna versin

        Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk olan Ege Kökenli, kızının adının Tal olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl bebeğini kaybettikten sonra yeniden anne olan oyuncu, hamileliğini gizlediği dönemde aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada eleştirildiğini söyledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        10 numara şampiyon!
        10 numara şampiyon!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        İstinaf mahkemesi itirazları reddetti
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"