Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Gelen taraftarı mutlu ettik. Camiamıza bir kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık." dedi.

Tekke, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tekke, Konyaspor'u tebrik ettiğini söyledi.

Konyaspor'un ikinci yarıda penaltıdan yararlanamadığını hatırlatan Tekke, "Penaltı gol olsaydı belki kupa onlara daha yakın duracaktı." ifadesini kullandı.

İlk yarıda kendilerinin iyi bir oyun ortaya koyduğunu aktaran Tekke, "Gelen taraftarı mutlu ettik. Camiamıza bir kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Zor koşullardan buralara geldik. Aksi olsaydı gerçekten çok üzülürdüm." diye konuştu.

"YAPILANMANIN İLK SENESİ ÇOK İYİ GEÇTİ"

Tekke, teknik adamlık kariyerindeki ilk kupasını kazandığının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Benim kariyerimde çok kupa var Allah'a hamd olsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler değil. Hoca olarak bu ilk. Trabzonspor'da hedefler çok büyük. Seneye de belki bazı sorunlar yaşayacağız. Yapılanmanın ilk senesi çok iyi geçti. Benim ve başkanımızın ilk kupası. Çok mutluyum ama en önemli taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. Hak ettiğimiz bir serüvendi, hikayeyi tamamladık."

Tekke'nin açıklaması sürerken basın toplantısı odasına giren futbolcular, su ile kutlama yaptı. Tekke, toplantıyı bitirerek oyuncularının sevincine katıldı.