Trabzonspor - Konyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan final maçında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupada mutlu sona ulaştı.

Karadeniz ekibine zaferi getiren golleri 18 ve 79. dakikalarda Onuachu kaydetti.

Konyaspor'un tek golü 50. dakikada Muleka'dan geldi.

KONYASPOR PENALTIYI KAÇIRDI, TRABZONSPOR ATTI!

Yeşil-beyazlılar 58. dakikada Bardhi'nin ayağından bir penaltı atışından yararlanamazken, Fırtına'nın ikinci golü 79'da Onuachu'nun penaltısıyla eldi.

18. FİNALDE 10 KUPA!

Üst üste 3. kez yer aldığı, toplamda ise 18. kez oynadığı finalde rakibine üstünlük kuran Trabzonspor, kulüp tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bordo-mavililer, Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü takım konumunda yer alıyor.

Konyaspor ise kulüp tarihinde oynadığı ikinci finalinde ilk mağlubiyetini aldı. Yeşil-beyazlılar, 2016-2017 sezonundaki finalde Başakşehir'i 4-1 geçerek kupayı müzesine götürmüştü.

TRABZONSPOR AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA!

Öte yandan kupayı kazanan Trabzonspor, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde etti. Trabzonspor'un kupayı kazanması Beşiktaş'a da yaradı. Süper Lig'i4. sırada tamamlayan Kara Kartal, bordo-mavililerin Türkiye Kupası'nı almasının ardından önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Beşiktaş 2. eleme turundan itibaren Kupa 2'de boy gösterecek. Lig 5'incisi Başakşehir de bu sonuçla gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Savic (Dk. 56 Ozan Tufan), Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov (Dk. 90+2 Oulai) , Muci (Dk. 90+2 Salih Malkoçoğlu), Augusto (Dk. 90+5 Umut Nayir), Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Göngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 85 Bjorlo), Deniz Türüç, Enis Bardhi (Dk. 80 Kramer), Gonçalves (Dk. 89 Svendsen), Muleka

Goller: Dk.17 ve Dk. 79 (penaltıdan) Onuachu (Trabzonspor), Dk. 50 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Uğurcan Yazğılı, Dk. 45+5 Jevtovic, Dk. 59 Deniz Türüç, Dk. 66 Gonçalves, Dk. 83 Berkan Kutlu, Dk. 90+2 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45 Bouchouari, Dk. 45+4 Savic, Dk. 80 Onuachu, Dk. 83 Pina, Dk. 87 Muci, Dk. 90 Folcarelli, Dk. 90+1 Nwaiwu, Dk. 90+5 Oulai (Trabzonspor)