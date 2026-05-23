        Haberler Ekonomi Para Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru dün 2,4 milyar dolarla kırıldı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün yapılan 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla, Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini bildirdi

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 12:07 Güncelleme:
        Günlük ihracat rekoru kırıldı

        Bakan Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda, tarihi bir başarıya daha imza attığını belirtti.

        Bu kapsamda yapılan ihracata işaret eden Bolat, "22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir. Kurban Bayramı'na, yeni günlük ihracat rekoru sevinci ile giriyoruz. Elde edilen bu tarihi başarı, ülkemizin güçlü üretim kapasitesinin, dinamik özel sektör yapısının, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hükümetlerimizce 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların somut bir neticesidir." ifadelerini kullandı.

        Bolat, Türkiye'nin ihracatta yıllar içerisinde istikrarlı ve kararlı bir yükseliş sergilediğini, 1973'te ilk defa yıllık 1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşıldığını da aktardı.

        "Türkiye küresel ticarette etkinliğini yükselten bir ekonomiye sahip"

        Türkiye'nin, 1987 yılında ise ilk kez aylık 1 milyar dolarlık ihracat rakamını aştığını hatırlatan Bolat, ülkenin bugün günlük 2 milyar 428 milyon dolar ihracat gerçekleştirebilen güçlü bir ekonomik yapıya ulaşma başarısını gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde uygulanan ekonomi ve ticaret politikalarına dikkati çeken Bolat, Türkiye'nin bu sayede üretim altyapısını güçlendiren, yüksek katma değerli ihracatı destekleyen, yeni pazarlara ulaşmayı başaran ve küresel ticarette etkinliğini yükselten bir ülke ekonomisine sahip hale geldiğini kaydetti.

        Ömer Bolat, Bakanlık olarak ihracatçıların uygun finansmana ulaşmasından pazara giriş faaliyetlerine, markalaşmadan lojistik altyapının güçlendirilmesine kadar her alanda tedbirler aldıklarını ve bu anlamda kararlı politikalara devam ettiklerinin altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekorunun yenilenmesinde emeği bulunan tüm ihracatçılarımıza, üreticilerimize, sanayicilerimize, KOBİ'lerimize, çiftçilerimize, esnaflarımıza, lojistik ulaştırma sektörümüze, Bakanlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyor, bu tarihi başarı dolayısıyla kendilerini gönülden tebrik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve dünyaya daha güçlü şekilde açılan Türkiye için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

