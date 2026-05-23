        Haberler Gündem Trafik SON DAKİKA! Kurban Bayramı tatili için yollara düştük! Birçok noktada trafik kilit - Son dakika haberi

        Kurban Bayramı tatili için yollara düştük! Birçok noktada trafik kilit

        Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve tatile gitmek isteyen vatandaşlar yollar düştü. Türkiye'nin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yola çıkan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 12:00 Güncelleme:
        Bayram için yollara düştük!

        9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde yoğunluk oluştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de "Bizler de vatandaşlarımızın sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" uyarısında bulundu.

        Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

        İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN UYARI

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi X hesabından yaptığı paylaşımda, yola çıkan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Çiftçi, "Bayram yolculuklarının başladığı bu günlerde yollarımızda trafik yoğunluğu önemli ölçüde arttı. Bizler de vatandaşlarımızın sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız ceza kesmek değil; tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal; telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir" dedi.

        Bakan Çiftçi, "Lütfen; Hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım; bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya ve Düzce kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla hareketlilik yaşanıyor.

        Sürücülerin bayram tatili için yola çıkmasıyla, “İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı” olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu’nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde Ankara yönünde araç sayısı arttı.

        Zaman zaman meydana gelen hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor.

        Otoyoldaki kazalar nedeniyle ulaşımın yönlendirildiği D-100 kara yolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

        Otoyolun Bolu kesimi viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Köroğlu rampası, Dörtdivan mevkisi ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkilerinde hareketlilik zaman zaman artarken, ulaşım akıcı seyrinde ilerliyor.

        Otoyolun Düzce geçişinde Gümüşova rampaları, Elmacık, Gölyaka, Bataklı Çiftlik, Beyköy, Sinirci, Kaynaşlı, Üçköprü, Sarıçökek, Bolu Dağı geçişi ile 1inci, 2nci ve 3üncü viyadükler mevkilerinde araçlar düşük hızda ilerliyor.

        Sakarya'da ise Kuzey Marmara Otoyolunun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Hendek-Akyazı bölgesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araç kuyruğu Akyazı kesimine kadar uzanıyor.

        Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Kocaeli kesiminde bazı bölgelerde kısmi yoğunluk yaşanırken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsünde araç sayısında artış yaşanıyor. Bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli geçişlerinde İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

        Giresun'da TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı

        Giresun'da TIR'ın iki otomobile çarptığı trafik kazasında bilanço ağır oldu! Araçların demir yığınına döndüğü korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. (AA)

        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        CHP'de iki kritik toplantı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Türkiye'nin burç haritası! En çok ve en az hangi burç doğdu?
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
