        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!

        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, seçimdeki rakibi Hakan Safi'nin transfer vaatleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldırım, "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın, önemli olan iyi takım kurmak" dedi.

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 14:09 Güncelleme:
        1

        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi temaslarını sürdürüyor. Yıldırım, Şanlıurfa'da katıldığı ziyaret programında sarı-lacivertli camiaya önemli mesajlar verdi.

        2

        Hem seçim süreci hem de transfer politikasıyla ilgili konuşan Aziz Yıldırım, seçimdeki rakibi Hakan Safi'ye de göndermede bulundu.

        3

        "URFA'DAKİLER KARŞI TARAFI DESTEKLEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

        "Bana sordular nereden başlayalım diye. Urfa dedim. Çok gittim geldim Urfa'ya. Ama bu arkadaşlar karşı tarafı destekleyeceklerini söylediler, onlara diyecek sözüm yok. Onları taraftarlarımıza havale ediyorum."

        4

        "2 SANTRFOR ALACAĞIZ"

        Seçim sürecinde yıldız isimler üzerinden oy istemeyeceklerini belirten Yıldırım, "Şu oyuncuyu alacağız, bize oy verin' yapmayacağız. 2 santrfor alacağız, 1'ini belki seçim öncesi açıklarız." dedi.

        5

        "NE HALE GETİRDİLER ADAMI!"

        Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu açıkladıkları seçim sürecine de dikkat çekerek, "Mourinho'yu açıkladık, gittiler alıp geldiler. Ne hale getirdiler adamı." ifadesini kullandı.

        6

        "ŞU GELİYOR BİZİ SEÇİN DİYENLERE DE İNANMAYIN"

        Seçimdeki rakibi Hakan Safi'ye de göndermede bulunan Yıldırım, "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere de inanmayın, önemli olan iyi takım kurmak." dedi.

        7

        "12 SENEYİ DURDURMAK İÇİN GELİYORUM"

        Gelecek dönem için iddialı mesajlar veren Aziz Yıldırım sözlerini şöyle noktaladı:

        "Dürüstçe söylüyorum, Fenerbahçe'nin bu gidişatını, 12 seneyi durdurmak için geliyorum. Ben kendime, arkadaşlara inanıyorum. Biz durduramazsan kimse durduramaz haberiniz olsun. Size bu kadar söylüyorum. Yapı diyorsunuz, şu diyorsunuz, bu diyorsunuz, hep beraber mücadele yapacağız. Ama güçlü kadro, güçlü yönetim, güçlü camia. 2001'lerde başladık şampiyonluğa. 10 senede beş defa şampiyon olduk yani."

