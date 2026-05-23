Konya'da 12 yaşındaki çocuğun, yaşıtının şiddeti sonucu çene kemiği iki yerden kırıldı... Ameliyat edilen çocuğun ailesi saldırgandan şikayetçi oldu.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay geçen hafta Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bir otobüs durağında yaşandı. Ortaokul 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Emre K., ders çıkışı evine gitmek için durakta otobüs beklerken iddiaya göre aynı okulda öğrenim gören 3 öğrenci yanına geldi. Çocuklardan biri Emre'ye iddiaya göre elindeki muştayla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çenesinde iki kırık oluştuğu belirlenen çocuk, ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ve burada ameliyata alındı.

Baba Mustafa K. oğlunun çenesine 6 vida ve metal plaka takıldığını söyledi. "6 ay boyunca sadece sıvıyla beslenmek zorunda kalacak" dedi. 6 ayın sonunda çocuğun ikinci kez ameliyata alınacağı öğrenildi.

Oğluna saldıran öğrenciden şikayetçi olduğunu belirten Mustafa K., "Saldırganla oğlum aynı okulda ama başka sınıftalar tanışıklıkları yok. Bu olay nedeniyle oğlumun aynı okulda okuyan ikiz kardeşi de okula gitmek istemiyor. Saldırgan çocuk hakkında gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.