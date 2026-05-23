        Konya'da 12 yaşındaki çocuğun, yaşıtının şiddeti sonucu çene kemiği iki yerden kırıldı

        Konya'da otobüs durağında yaşıtı tarafından muştalı saldırıya uğrayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin çene kemiği iki yerden kırıldı. Ameliyat edilen çocuğun çenesine 6 vida ve metal plaka takılırken, ailesi saldırgandan şikayetçi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 17:38 Güncelleme:
        Çene kıran akran şiddeti

        Konya'da 12 yaşındaki çocuğun, yaşıtının şiddeti sonucu çene kemiği iki yerden kırıldı... Ameliyat edilen çocuğun ailesi saldırgandan şikayetçi oldu.

        Zafer Samancı'nın haberine göre olay geçen hafta Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bir otobüs durağında yaşandı. Ortaokul 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Emre K., ders çıkışı evine gitmek için durakta otobüs beklerken iddiaya göre aynı okulda öğrenim gören 3 öğrenci yanına geldi. Çocuklardan biri Emre'ye iddiaya göre elindeki muştayla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Çenesinde iki kırık oluştuğu belirlenen çocuk, ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ve burada ameliyata alındı.

        Baba Mustafa K. oğlunun çenesine 6 vida ve metal plaka takıldığını söyledi. "6 ay boyunca sadece sıvıyla beslenmek zorunda kalacak" dedi. 6 ayın sonunda çocuğun ikinci kez ameliyata alınacağı öğrenildi.

        Oğluna saldıran öğrenciden şikayetçi olduğunu belirten Mustafa K., "Saldırganla oğlum aynı okulda ama başka sınıftalar tanışıklıkları yok. Bu olay nedeniyle oğlumun aynı okulda okuyan ikiz kardeşi de okula gitmek istemiyor. Saldırgan çocuk hakkında gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

        #Konya
        #haberler
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Yemek kartında ne değişti?
