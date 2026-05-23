Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da 4. Dursun Özbek dönemi!

        Galatasaray'da 4. Dursun Özbek dönemi!

        Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda tek aday olarak yer alan Dursun Özbek, yeniden başkanlığa seçildi. 12 sandıkta toplam 1780 genel kurul üyesinin oyunu alan Özbek, 4. kez sarı-kırmızılıların patronu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 09:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!

        G.SARAY'DA 4. DURSUN ÖZBEK DÖNEMİ!

        Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Dursun Özbek, 1780 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

        Dursun Özbek, bu seçimle birlikte başkanlığındaki 4. döneme giriş yapacak.

        Özbek, 2011 yılında Galatasaray'ın başkanı Ünal Aysal'ın kadrosunda yer aldı, ama kısa bir süre sonra kendi isteğiyle görevi bıraktı. 2014 yılında Duygun Yarsuvat, Galatasaray başkanı seçildikten sonra Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu.

        2015'te yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısındaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat'ın desteklediği Dursun Özbek, Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçildi.

        Dursun Aydın Özbek, Haziran 2022'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda Galatasaray’da ikinci başkanlık dönemini yaşarken Mayıs 2024'teki Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda ise yeniden başkan seçilerek üçüncü dönemine giriş yapmıştı.

        12. SANDIK

        Dursun Özbek: 185 oy

        11. SANDIK

        Dursun Özbek: 170

        10. SANDIK

        Dursun Özbek: 153 oy

        9. SANDIK

        Dursun Özbek: 139 oy

        REKLAM

        8. SANDIK

        Dursun Özbek: 121 oy

        7. SANDIK

        Dursun Özbek: 91 oy

        6. SANDIK

        Dursun Özbek: 141 oy

        5. SANDIK

        Dursun Özbek: 150 oy

        4. SANDIK

        Dursun Özbek: 157 oy

        REKLAM

        3. SANDIK

        Dursun Özbek: 152 oy

        2. SANDIK

        Dursun Özbek: 166 oy

        1. SANDIK

        Dursun Özbek: 155 oy

        OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI!

        Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulunda saat 15.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy verme işlemi sona erdi. 2079 genel kurul üyesinin oy kullandığı toplam 12 sandıkta oy sayımına geçildi.

        DURSUN ÖZBEK OYUNU KULLANDI

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık başında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, “Galatasaray için hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha üzerine çıkmak için çalışacağız. Ben buradan bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray 26-28 döneminde de başarılarla dolu bir yıl geçirecek” dedi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan da aynı sandıkta oyunu kullandı.

        REKLAM

        OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

        Galatasaray Seçimli Genel Kurulu'nda sandık kurullarının belirlenmesinin ardından toplam 12 sandıkta oy verme işlemi başladı. Üyeler saat 15.00'e kadar oylarını kullanabilecek.

        GENEL KURULUN DİVAN BAŞKANI KUMKUMOĞLU

        Genel kurulda divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, sandıklarında görev alacak kişiler de belirlendi.

        Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu gerçekleştiriliyor.

        Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu.

        Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday girdiği genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üyeden 2079'u sandık başına gitti.

        Genel kurul üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 12 sandık kurulurken, oy verme işlemi saat 15.00'te sona erdi ve oy sayımına geçildi.

        DURSUN ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ

        Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

        REKLAM

        Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

        Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

        Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

        Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

        Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

        Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

        Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

        Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

        REKLAM

        ÖZBEK, G.SARAY'DA EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN 2. BAŞKAN OLACAK

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.

        Genel kuruldayeniden başkan seçilen Özbek, sarı-kırmızılıların tarihine geçmeye çok yakın.

        Galatasaray Kulübünde başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek ikinci sıraya yükselecek.

        Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.

        GALATASARAY'IN BAŞKANLARI

        Sarı-kırmızılı kulübün 121 yıllık tarihindeki 104 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

        Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

        Dönem Başkan
        1905-18, 1925 Ali Sami Yen
        1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
        1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş
        1925 Ali Haydar Şekip
        1926 Ahmet Robenson
        1927 Adnan İbrahim Pirioğlu
        1928-29 Necmettin Sadak
        1929-30 Abidin Daver
        1930-31, 1933 Ahmet Kara
        1931-32 Tahir Kevkep
        1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal
        1933 Fethi İsfendiyaroğlu
        1934-36 Ethem Menemencioğlu
        1936-37 Saim Gogen
        1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu
        1939 Nizan Nuri
        1939 Adnan Akıska
        1940-42 Tevfik Ali Çınar
        1942-43 Osman Dardağan
        1944-46 Muslihittin Peykoğlu
        1946-50, 1965-68 Suphi Batur
        1953, 1962-64 Ulvi Yenal
        1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu
        1957-59 Sadık Giz
        1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt
        1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin
        1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras
        1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar
        1990-92, 1992-96 Alp Yalman
        1996-2001 Faruk Süren
        2001-02 Mehmet Cansun
        2002-08 Özhan Canaydın
        2008-11 Adnan Polat
        2011-14 Ünal Aysal
        2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
        2018-21 Mustafa Cengiz
        2021-22 Burak Elmas
        2015-18, 2022-24, 2024-26 Dursun Özbek
        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 21 Mayıs 2026 (Dünya'dan İsrail'e Tepkiler Gecikmedi)

        Hatay'da sağanakta ev çöktü: 1 ölü. Hakkari'de 6 bina tahliye edildi. Dünyadan İsrail'e tepkiler gecikmedi. Sumud aktivistlerine kötü muamele. İstanbul'da Uefa Avrupa Kupası heyecanı. Habertürk savaşın sürdüğü Ukrayna'da. Kılıçdaroğlu'ndan yeni arınma çağrısı. İran'dan ABD'ye "Hazırız" yanıtı.  Gün ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?