Galatasaray'da 4. Dursun Özbek dönemi!

DURSUN ÖZBEK OYUNU KULLANDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık başında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, “Galatasaray için hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha üzerine çıkmak için çalışacağız. Ben buradan bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray 26-28 döneminde de başarılarla dolu bir yıl geçirecek” dedi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan da aynı sandıkta oyunu kullandı.