Galatasaray'da 4. Dursun Özbek dönemi!

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda tek aday olarak yer alan Dursun Özbek, yeniden başkanlığa seçildi. 12 sandıkta toplam 1780 genel kurul üyesinin oyunu alan Özbek, 4. kez sarı-kırmızılıların patronu oldu.
Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Dursun Özbek, 1780 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Dursun Özbek, bu seçimle birlikte başkanlığındaki 4. döneme giriş yapacak.
Özbek, 2011 yılında Galatasaray'ın başkanı Ünal Aysal'ın kadrosunda yer aldı, ama kısa bir süre sonra kendi isteğiyle görevi bıraktı. 2014 yılında Duygun Yarsuvat, Galatasaray başkanı seçildikten sonra Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu.
2015'te yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısındaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat'ın desteklediği Dursun Özbek, Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçildi.
Dursun Aydın Özbek, Haziran 2022'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda Galatasaray’da ikinci başkanlık dönemini yaşarken Mayıs 2024'teki Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda ise yeniden başkan seçilerek üçüncü dönemine giriş yapmıştı.
12. SANDIK
Dursun Özbek: 185 oy
11. SANDIK
Dursun Özbek: 170
10. SANDIK
Dursun Özbek: 153 oy
9. SANDIK
Dursun Özbek: 139 oy
8. SANDIK
Dursun Özbek: 121 oy
7. SANDIK
Dursun Özbek: 91 oy
6. SANDIK
Dursun Özbek: 141 oy
5. SANDIK
Dursun Özbek: 150 oy
4. SANDIK
Dursun Özbek: 157 oy
3. SANDIK
Dursun Özbek: 152 oy
2. SANDIK
Dursun Özbek: 166 oy
1. SANDIK
Dursun Özbek: 155 oy
OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI!
Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulunda saat 15.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy verme işlemi sona erdi. 2079 genel kurul üyesinin oy kullandığı toplam 12 sandıkta oy sayımına geçildi.
DURSUN ÖZBEK OYUNU KULLANDI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık başında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, “Galatasaray için hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha üzerine çıkmak için çalışacağız. Ben buradan bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray 26-28 döneminde de başarılarla dolu bir yıl geçirecek” dedi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan da aynı sandıkta oyunu kullandı.
OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Galatasaray Seçimli Genel Kurulu'nda sandık kurullarının belirlenmesinin ardından toplam 12 sandıkta oy verme işlemi başladı. Üyeler saat 15.00'e kadar oylarını kullanabilecek.
GENEL KURULUN DİVAN BAŞKANI KUMKUMOĞLU
Genel kurulda divan başkanlığına Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, sandıklarında görev alacak kişiler de belirlendi.
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu gerçekleştiriliyor.
Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu.
Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday girdiği genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üyeden 2079'u sandık başına gitti.
Genel kurul üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 12 sandık kurulurken, oy verme işlemi saat 15.00'te sona erdi ve oy sayımına geçildi.
DURSUN ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ
Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.
Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.
Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.
Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.
Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.
Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.
Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.
Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.
ÖZBEK, G.SARAY'DA EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN 2. BAŞKAN OLACAK
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.
Genel kuruldayeniden başkan seçilen Özbek, sarı-kırmızılıların tarihine geçmeye çok yakın.
Galatasaray Kulübünde başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek ikinci sıraya yükselecek.
Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.
GALATASARAY'IN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 121 yıllık tarihindeki 104 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.
Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:
Dönem
Başkan
1905-18, 1925
Ali Sami Yen
1919-22, 1934
Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52
Yusuf Ziya Öniş
1925
Ali Haydar Şekip
1926
Ahmet Robenson
1927
Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29
Necmettin Sadak
1929-30
Abidin Daver
1930-31, 1933
Ahmet Kara
1931-32
Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34
Ali Haydar Barşal
1933
Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36
Ethem Menemencioğlu
1936-37
Saim Gogen
1937-39, 1944
Sedat Ziya Kantoğlu
1939
Nizan Nuri
1939
Adnan Akıska
1940-42
Tevfik Ali Çınar
1942-43
Osman Dardağan
1944-46
Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68
Suphi Batur
1953, 1962-64
Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62
Refik Selimoğlu
1957-59
Sadık Giz
1969-73, 1975-79
Selahattin Beyazıt
1973-75
Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86
Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90
Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96
Alp Yalman
1996-2001
Faruk Süren
2001-02
Mehmet Cansun
2002-08
Özhan Canaydın
2008-11
Adnan Polat
2011-14
Ünal Aysal
2014-15
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-21
Mustafa Cengiz
2021-22
Burak Elmas
2015-18, 2022-24, 2024-26
Dursun Özbek
