MHP 23. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özetle şunları söyledi:

"Bir milletin kültürü oturduğu coğrafya parçasının üzerinde ürettiği eserlerin toplamıdır. Türklerde bilgi ve kültür ilişkisi salt bir bilgi birikiminden ziyade yaşam tarzı üzerine inşa edilmiştir. Töreye bağlılık Türklerin belirleyici özelliği olarak ortaya çıkar. Bilgi, kültürle birleştiğinde hikmet seviyesine ulaşır ve toplumda saygı görür. Türklerde bilgi bağımsızlık ülküsü, rasyonel bir tutum ve stratejidir.

"SİYASET ÇIKAR YARIŞI DEĞİLDİR"

Bilgi, krizleri aşma gücüdür. Bilgi kuşaktan kuşağa aktırılan canlı bir mirastır. Bize göre siyaset toplumsal sorunlarla dertlenip çözüm üretme sanatıdır. Siyaset bir koşu parkuru, çıkar yarışı değildir. Milletin acısıyla kederlenmeyenlerin bizimle olması mümkün değildir. Dünya düzeni yeniden şekillenmektedir. Batı, batı dışındaki milletleri kategorize etmekten geri kalmamıştır. Az gelişmiş devletler yoktur, geri bırakılmış toplumlar ve devletler vardır.

"YARIN TÜRKİYE'YE YÖNELECEKTİR"

Bugün küresel hegomonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. Bu beyanlar derin bir yanılgı, denenmemesi gereken bir hamledir. Bu coğrafya dünyanın kalbidir. Biz, dünyaya, bölgeye ve ülkemizdeki sorunlara imkansız olarak bakmıyoruz. Akıl ve bilgi varsa çözüm bulunacağını bilenleriz. Zamanın hızla aktığı kuşkusuz bir gerçektir lakin zamanın yönsüz akması başkadır. Türkiye'nin yeni bir dünya kurduğu bilinmelidir bunun adı da Türkiye Yüzyıl'ıdır. Üzerinde yaşadığımız coğrafya büyük imparatorluklar coğrafyasıdır.

"BÖLGEMİZDE SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

İnancımız tam, gözümüz karadır, kılıcımız keskindir, yolumuz Hak yoludur. Anadolu'da bin yıldır aynı millet ve bin yıldır aynı devlet vardır. Değişen sadece yönetim biçimleridir. Tarihin bize yüklediği misyonu çok iyi anlamalıyız. Daha fazla sömürgenin daha fazla zenginlik olduğunu düşünenler için yolun sonu görünmüştür. Irak'ın ABD tarafından işgali, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'deki iç çatışmalar, Arap baharı, bölgesel istikrarsızlık göstermiştir ki Türkiye her daim güçlü olmalıdır. Bölgemizde savaş istemiyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE EMPERYALİSTLERİN OYUNUNU BOZMAKTIR"

Zaman, stratejik bir hedefe ilerlediği sürece anlamlıdır. Cumhur ittifakının iradesiyle gelecek bizim olacaktır. 21. Yüzyılın Türkiye Yüzyılı olmasının birinci şartı bir olmamızdır. Terörsüz Türkiye, atalarının sesine kulak vererek kardeşliğin inşa edilmesidir. Terörsüz Türkiye, çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Türk milleti ve devletinin tarihsel varlığını, birliğini, bütünlüğünü gelecek bin yıla taşımaktır ve bu tarihsel bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye politikası görmeyenler için hayat bir çöldür. Terörsüz Türkiye alınmış bir tarihi sorumluluktur. Terörsüz Türkiye emperyalistlerin oyununu bozmaktır.

Sizler bir medeniyetin sorumluluğunu omuzlarınızda taşıyorsunuz. Siyaset ve liderlik okulunun 23. dönemini tamamlamış arkadaşlarıma bundan sonrası için de başarılar diliyorum."