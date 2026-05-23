Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklama | Dış Haberler

        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili müzakere sürecini bugün yakından izlediğini kaydederek, Tahran'la anlaşma şansı ve İran'a saldırılara dönme ihtimallerinin eşit olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 19:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar

        Amerikan Axios haber platformuna telefonla mülakat veren Trump, İran'la müzakere sürecini değerlendirdi.

        ABD adına müzakerelere katılan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile bugün görüşeceğini kaydeden Trump, "iyi bir anlaşma" yapıp yapamayacağı ya da "İran'ı yerle bir edip etmeyeceği" konusunda şansların "tam olarak yarı yarıya" olduğunu söyledi.

        Trump, "Bence iki seçenekten biri gerçekleşecek, ya onlara şimdiye kadar hiç görmedikleri kadar sert bir darbe indireceğim ya da iyi bir anlaşma imzalayacağız." ifadesini kullandı.

        İran'a saldırılara devam edip etmeyeceği konusunda kararı büyük ihtimalle yarın (24 Mayıs Pazar) vereceğini bildiren Trump, bugün Beyaz Saray'da İran ile ilgili süreci kapsamlı şekilde değerlendireceğini belirtti.

        REKLAM

        "HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmaya "çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" söyledi.

        ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına yaptığı kısa açıklamada, İran ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Trump, müzakere sürecinin ne aşamada olduğunu ve olası anlaşmanın detaylarını paylaşmayacağını belirterek, "anlaşmaya çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" kaydetti.

        Öte yandan, CBS News'in aynı haberde yer alan ve müzakerelere yakın bazı kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, güncel anlaşma, ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yabancı bankalarda bulunan bazı İran varlıklarının dondurulmasının kaldırılması ve müzakerelerin devam etmesini içeriyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması ile ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması ile artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolar ile ihbarda bulunabilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        İstanbul'da bayram göçü
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?