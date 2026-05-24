Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu
ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), duruma müdahale ettiklerini bildirdi.
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 01:59 Güncelleme:
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel, olay yerinde olduklarını ve Gizli Servis'e destek verdiklerini bildirdi.
ABD'li güvenlik güçlerinden bir yetkili, bir şüphelinin, Beyaz Saray yakınlarındaki kontrol noktasına yaklaşarak görevlilere ateş açtığını belirtirken, hiçbir güvenlik görevlisinin yaralanmadığını bildirdi.
Şüphelinin ise etkisiz hâle getirilerek hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
ABC News muhabirinin olay anında yaşadıkları kameralara yansıdı.
*Fotoğraf: Associated Press
