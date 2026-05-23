Giresun'da derede akıntıya kapılan amca ile yeğeni kayboldu
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede balık tutarken akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu. Derede kaybolan amca ve yeğenini arama çalışmaları sürüyor
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 23:34 Güncelleme:
Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde balık tutan Sedat Ç. (54) ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğeni, akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Derede kaybolan amca ve yeğenini arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da yaşayan amca ve yeğeninin, bayram tatili için memleketlerine geldikleri öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ