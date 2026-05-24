Cannes'da Altın Palmiye Ödülü'nü, Romanyalı yönetmen Cristian Mungiu kazandı

Fransa'nın güneyindeki Cannes şehrinde bu yıl 79'uncusu düzenlenen ve jüri başkanlığını Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook'un üstlendiği, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Romanyalı yönetmen, senarist ve yapımcı Cristian Mungiu, 'Fjord' filmiyle Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı. Yönetmen, daha önce 2007 yılında '4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün' filmiyle de aynı ödülü kazanmıştı.

'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahipleri ise 'Soudain' filmindeki performanslarıyla Belçikalı Virginie Efira ve Japon oyuncu Tao Okamoto oldu.

'Coward' filmindeki rolleriyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Fransız oyuncu Valentin Campagne ve Belçikalı oyuncu Emmanuel Macchia paylaştı.

Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski, İspanyol yönetmen ve aktörler Javier Ambrossi ve Javier Calvo 'The Black Ball' ve 'Fatherland' filmleriyle 'En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldüler.

REKLAM

Fransız yönetmen Emmanuel Marre, 'A Man of His Time' filmiyle 'En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi oldu.

Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev, 'Minotaur' filmiyle 'Grand Prix'yi kazandı.

Arjantinli yapımcı Federico Luis Tachella, 'For The Opponents' ile 'Kısa Film Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı.

Marie Clementine Dusabejambo, 'BenImana' filmiyle En İyi İlk Uzun Metraj Film dalında Camera d'Or Ödülü'nü kazandı.