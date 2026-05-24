Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün bütün yurtta sağanak yağış bekleniyor. Yağışların birçok ilde kuvvetli olması öngörülüyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile, Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, yağışların Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile, Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
