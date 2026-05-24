        Hava Durumu Son dakika hava durumu: Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar! | Son dakika haberleri

        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün bütün yurtta sağanak yağış bekleniyor. Yağışların birçok ilde kuvvetli olması öngörülüyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu..

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 09:22
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile, Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Sıcaklıkların da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 21°

        Ankara

        Yağmurlu 19°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 26°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 23°

        Trabzon

        Yağmurlu 18°

        Bursa

        Yağmurlu 23°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 24°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 20°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 21°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 13°

        Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, yağışların Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile, Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

