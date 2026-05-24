Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
Teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş, Filipe Luis'in durumunu yakından takip ederken farklı adaylar için de çalışmalar devam ediyor.
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ayrılığının ardından yeni hoca arayışlarına başladı.
Yeni futbol direktörü Önder Özen araştırmalara başlarken gündeme gelen isimlerden birisi Filipe Luis oldu.
Son olarak Brezilya ekibi Flamengo’yu çalıştıran ve mart ayında görevden ayrılan 40 yaşındaki çalıştırıcı listeye eklendi.
LİSTEDE FARKLI ADAYLAR DA VAR
Siyah-beyazlılar, Luis için nabız yoklarken farklı adaylar için de çalışmalar sürüyor.
Antrenörlüğe 2024 yılında Flamengo U17 takımında başlayan Filipe Luis, U20 takımını da çalıştırdıktan sonra Eylül 2024'te A takımın başına geçti.
Luis, 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca ile toplamda 6 kupa kazandı.