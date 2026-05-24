18:00 23 MAYIS 2026

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME MESAJI

CHP'ye yönelik 'Mutlak butlan' kararının ardından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel, milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında, CHP Grup Başkanlığı'na aday oldu ve toplantıda yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçildi. Özel, "Herkesin isteği 40 gün içinde kurultayın olması. Mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Parti grup toplantısını kurultaya kadar ben yapacağım. 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu görüldü. 40 gün sonra kurultay ilanını okumam lazım. Ondan sonra yüz yüze de görüşürüz, sohbet de ederiz" dedi. Milletvekilleriyle yaptığı toplantıda mutlak butlan kararını tanımadığının altını çizen Özel'in, "Bundan sonra Genel Başkan demem, Kemal Bey derim. Ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler, olmaz diyemem." dediği öğrenildi.