        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler

        Son dakika... CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından dün yeni gelişmeler yaşandı. CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Grup Başkanlığı'na aday oldu ve toplantıda yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu da, "CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu. Bugün de CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği yaşandı. İşte mutlak butlan kararının ardından CHP'deki son gelişmeler..

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 09:00 Güncelleme:
        TARTIŞMADA SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇUŞTU

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde partililer arasında çıkan tartışmada su şişeleri havada uçuşurken, yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

        İHA'nın haberine göre Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti.

        Mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezi önünde toplanan partililer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte su şişeleri ve taşlar havada uçuşurken, olay sonrası çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.

        CHP GENEL MERKEZİNDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde gerginlik yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararı ile tekrar CHP Genel Başkanı olmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ve Özgür Özel destekçileri arasında tahliye gerginliği çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        KURULTAY SORUŞTURMASINDA 9 TUTUKLAMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin sürdüğü bildirildi.

        KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME MESAJI

        CHP'ye yönelik 'Mutlak butlan' kararının ardından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel, milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında, CHP Grup Başkanlığı'na aday oldu ve toplantıda yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçildi. Özel, "Herkesin isteği 40 gün içinde kurultayın olması. Mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Parti grup toplantısını kurultaya kadar ben yapacağım. 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu görüldü. 40 gün sonra kurultay ilanını okumam lazım. Ondan sonra yüz yüze de görüşürüz, sohbet de ederiz" dedi. Milletvekilleriyle yaptığı toplantıda mutlak butlan kararını tanımadığının altını çizen Özel'in, "Bundan sonra Genel Başkan demem, Kemal Bey derim. Ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler, olmaz diyemem." dediği öğrenildi.

        "CHP, AHLAKİ DEĞERLERİNİ KORUMAK ZORUNDA"

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınmak lazım. Çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bu partiyi kendi içinden ayrıştıran dilden kaçınmak lazım. Kökümüze ve ahlakımıza sahip çıkmamız lazım." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.

