'Fatma' ihbarı! Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!

Yıl 1989... İstanbul, sıcak bir ağustos ayının son günlerini yaşıyordu. Her evde bambaşka hayatlar yaşama mücadelesi verirken, bir evde baba iki kızına bağırıp çağırıyor, “Sizi de Fatma gibi yapacağım” diye tehditler savuruyordu. İki kız kardeş ise önceleri buna bir anlam veremedi. Çünkü hayatlarında Fatma diye bir kadın yoktu. Annelerinin adı başkaydı. Babaları tarafından zaman zaman şiddete de maruz kalan kardeşler, sürekli “Sizi de Fatma gibi yapacağım” tehditleriyle karşılaşıyordu. Ancak iki kız kardeş, babalarının sakladığı bu Fatma sırrının böylesine karanlık ve vahşet dolu bir cinayete uzanabileceğini hiç düşünmemişti.

POLİSE ‘FATMA’ İHBARI YAPTILAR

Evdeki şiddet giderek artıyordu. Anneleri memlekette olan iki kız kardeş, babalarının bu tehditlerine daha fazla dayanamayarak gizlice polise gidip ihbarda bulundu. Verdikleri ifadede, babalarının kendilerine her şiddet uyguladığında “Sizi de Fatma gibi yapacağım” diyerek tehdit ettiğini söylediler.

FATMA KİMDİ?

Bu garip ihbar, o dönem Cinayet Masası olarak adlandırılan İstanbul’un en önemli birimlerinden birinin dikkatini çekti. Kız kardeşler sessiz sedasız Gayrettepe’deki efsane şubeye çağrıldı. Onları dinleyenler arasında, o dönem Cinayet Masası’na yeni gelen ve daha sonra büronun en önemli tahkikatçıları arasına girecek olan genç polis memuru Adnan İlhan da vardı. Cinayet tahkikat uzmanı emekli polis memuru İlhan, o günü şöyle anlattı: “Kızlarımızı dinledik. Babalarının bu Fatma adındaki isimle tehdit etmesi bizim için önemli bir konu olabilirdi. Kızlar Fatma adında kimseyi tanımıyordu. Yazın babaları memlekete Giresun’a gitmişti. Giderken yanında da bir kadın olduğunu düşünmüşler.”

Cinayet tahkikat uzmanı emekli polis memuru Adnan İlhan

KAYIP BİRİ YOKTU

İstanbul’daki kayıp başvurularını incelediklerini anlatan İlhan, şöyle devam etti: “Yapılan yakın tarihli kayıp başvurularında Fatma adında bir kadın görmedik. O dönem kayıp olaylarına da bizim ekipler bakıyordu. Ayrıca o günlerde kimliksiz ya da adı Fatma olan hiçbir ceset de bulmamıştık. ‘Fatma’ kimdi? Bunun tek yolu babayı alıp sorgulamaktı. ‘Sizi de Fatma gibi yaparım’ sözleri bize işlenmiş gizli bir cinayet ihtimalini düşündürüyordu. Bu adamın hayatında kesinlikle Fatma adında bir kadın vardı.”

SORGUDA “FATMA’YI TANIMIYORUM” DEDİ

Şüpheli baba, Cinayet Masası ekipleri tarafından alınarak şubeye getirildi. Sorgulanan şüpheli, “Fatma” adında kimseyi tanımadığını söyledi. Kızlarını korkutmak amacıyla öyle sözler söylediğini iddia etti. Ancak verdiği cevaplar ve tavırları çelişkilerle doluydu. Bunun çözümü ise yapılacak çapraz sorguda ortaya çıkacaktı.

Gazeteci Metin Yener

ŞOK OLDU

Baba, sorgu odasından alınıp başka bir odaya konuldu. Bir süre sonra bu kez tahkikat odasına alındı. Kendisine bir sigara verilerek, “Al, yak bu sigarayı. Sana lazım olacak. Biz Fatma’yı bulduk” denildi. Rengi sararan baba yutkundu. Tahkikat odasında bu kez hem şubenin tahkikatçıları hem de deneyimli dedektifler vardı. Babanın şaşkınlığından faydalanan dedektifler, “Biz her şeyi biliyoruz. Sadece senin ne anlatacağını merak ediyoruz” dedi. Bu sözleri duyan baba bir anda, “Beni çileden çıkardı. Yoksa öldürmezdim” dedi. Bu sözler, kimsenin bilmediği kan donduran bir cinayetin aydınlanmasına neden olan ilk itiraf oldu.

GAZETECİDEN YAKIN TAKİP

Baba Recep şubede sorgulanırken, o sırada Cinayet Masası’nda çok önemli bir olayın çözüldüğü bilgisini alan genç bir gazeteci de vardı. O dönem Sabah Gazetesi’nin acar muhabiri olan Metin Yener, aldığı bilgi üzerine olayı yakın takibe aldı.

SEVGİLİSİNİ BALTAYLA ÖLDÜRMÜŞ

Baba Recep, kan donduran sözlerin ardından yoğun sorguya alındı. İlhan, cinayete uzanan ayrıntıları şöyle anlattı: “Anlat dedik. Başladı anlatmaya... Fatma adında evli bir kadınla yasak ilişkisi varmış. Bu kadını Giresun’daki köye giderken yolda baltayla öldürüp ormanlık alana atmış.”

KAN DONDURAN DETAYLAR

Cinayet uzmanlarının çapraz sorgusunda ortaya çıkan ayrıntılar tüyler ürpertti. İddialara göre Baba Recep, evli olan Fatma adlı kadınla yasak ilişki yaşamaya başladı. Gizli buluşmaların ardından iki sevgili korkunç bir plan yaptı. Fatma, sevgilisine hem kendi kocasını hem de Recep’in karısını öldürmeyi teklif etti. İki sevgili, Giresun’daki bu iki kişiyi öldürmek için yola çıktı.

YOLDA SEVGİLİSİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

Recep, kullandığı araçla Giresun’a doğru yola çıktı. Bu detay da kızların verdiği ifadelerle örtüşüyordu. İki kız kardeş, babalarının yazın Giresun’a bir kadınla gittiğini duyduklarını söylemişti. Yolda mola veren iki sevgili, iddialara göre işleyecekleri cinayetler nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Recep, baltayla sevgilisini öldürdü.

BOŞ SİLAHI DOĞRULTMUŞ

Tahkikatı yapan İlhan, ifadedeki ayrıntıları şöyle anlattı: “Bize cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Arabada silah da varmış. Şüphelinin iddiasına göre sevgilisi sürekli ‘Karını da öldürelim’ diyormuş. O da bunu istemediğini söyleyince tartışma çıkmış. Sonra kadın torbadaki silahı alıp ona doğrultmuş. Ancak silahın içinde mermi yokmuş, kadın bunu bilmiyormuş. ‘Karını da öldüreceğiz, yoksa seni de öldürürüm’ deyince elindeki baltayla kafasına vurduğunu söyledi. Sonra da cesedi oraya gömdüğünü anlattı.”

CESEDİ ARAMAYA GİDİLDİ

İtiraf gelmişti ancak ortada ceset yoktu. Şüphelinin söylediklerinin doğru olup olmadığını anlamak için cesedi aramaya gidilecekti. Cinayet Masası ekiplerinin önemli bir dosyayı çözdüğünü istihbarat bilgileriyle öğrenen gazeteci Metin Yener de hazırlıklarını yaptı. Amacı, olay yerine gidip bu vahşetin gerçekliğini görmek ve yazmaktı. Gazeteci Metin Yener o günü şöyle anlattı: “Bu çok eski bir olaydı. Cinayet Masası ekiplerinin yer gösterme yapacağını duydum. Hemen haber müdürüme anlattım ve ekipleri takibe başladım.”

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Olay yerine heyecanla gittiğini anlatan Yener, şöyle devam etti: “Olay yeri Giresun’un bir ilçesinin sınırları içindeydi. Bölgeye jandarma ekipleri bakıyordu. Olay yerine jandarma ekipleri de gelmişti. Şüpheli, öldürdüğü kadını gömdüğü yeri gösterdi. Gösterdiği yerde ceset çıktı. Korkunç bir görüntüydü. Oradaki çalışmaları tek tek fotoğrafladım. Bir yandan da bilgi alıyordum. Olayın sadece işlenişi değil, içeriği de kan donduruyordu.”

FATMA’NIN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tüm detayları toplayan gazeteci Metin Yener, tüyler ürperten olayın ayrıntılarını satır satır yazdı. Sabah Gazetesi’nde bir gün sonra yayımlanan haber, gündemi sarsan korkunç cinayeti ortaya çıkardı. Cinayet tahkikat uzmanı Adnan İlhan son olarak şunları söyledi: “Bizim ekipler olay yerinde gerekli çalışmayı yaptı. Cesedi de bulduk. Fatma’nın kim olduğunu ortaya çıkardık. Olay yeri Giresun’daki bölge olduğu için arkadaşlarımız şüpheliyi jandarma ekiplerine teslim ederek geri döndü.”

KİMSENİN BİLMEDİĞİ SIR CİNAYET ÇÖZÜLMÜŞTÜ

“Sizi de Fatma gibi yapacağım’ tehdidiyle başlayan sır perdesi, Gayrettepe Cinayet Masası’nın çapraz sorgusunda çözüldü. İki kız kardeşin korku dolu ihbarı, yıllarca gizlenen korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı. Yasak aşk, para hırsı ve baltayla işlenen vahşet... Recep’in itirafıyla ortaya çıkan olayda, ormana gömülen Fatma’nın cesedi yer göstermeyle bulunmuştu.