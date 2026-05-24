        Haberler Dünya İsrail bası: Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran arasında muhtemel "geçici bir anlaşmadan" endişeli | Dış Haberler

        İsrail bası: Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran arasında muhtemel "geçici bir anlaşmadan" endişeli

        ABD Başkanı Trump, İran ile savaşı sona erdirecek bir anlaşmada büyük ölçüde anlaşıldığını duyurmasının ardından İsrail basını Tel Aviv yönetiminin endişeli olduğunu yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 09:17 Güncelleme:
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer meselenin ele alınmasını erteleyecek "geçici anlaşma" imzalamaya doğru ilerlemesinden endişe duyduğunu yazdı.

        Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail'in Trump'ın İran ile "sınırlı bir geçici anlaşma" imzalamasından endişe duyduğu belirtildi.

        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?

        İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili temel meseleleri ele almayan bir anlaşma olasılığından tedirgin olduğu vurgulanan haberde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun kaldırılması, uranyum zenginleştirilmesinin yasaklanması konusu ile balistik füze programının İsrail'in "temel sorunlarının" başında geldiği ifade edildi.

        Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin İran'ın ABD'yi "oyaladığına" ve nükleer konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varılma şansının "düşük" olduğuna inandığı kaydedildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        'Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı
        Son anda kurtuldu
        Giresun'da kahreden olay
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Yemek kartında ne değişti?
