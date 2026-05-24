        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK Esenler Erokspor

        Esenler Erokspor - Çorum FK maçı CANLI YAYIN

        Trendyol 1. Lig play-off final maçında Esenler Erokspor ile Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan ekip, Erzurumspor Futbol Kulübü ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Süper Lig bileti alan üçüncü ve son takım olacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 17:58 Güncelleme:
        İlk 11'ler belli oldu!
        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        SAAT: 19.00

        YAYIN: TRT Spor

        Esenler Erokspor: Ertuğrul, Hayrullah, Dimitri, Nzaba, Enes, Mikail, Tugay, Recep, Amilton, Faye, Kayode

        Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda, Erkan, Pedrinho, Fredy, Oğuz, Burak, Serdar, Thiam

        Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım Konya'da oynanan Esenler Erokspor - Çorum FK maçıyla belli oluyor.

        1. Lig’de normal sezonu 74 puanla üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan play-off finalinde mücadele etme hakkı elde etti. Sezona Osman Özköylü yönetiminde başlayan İstanbul ekibi, play-off finaline çıktıktan kısa bir süre sonra 54 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Yeşil-sarılı ekip, kritik finale Güray Gündoğdu yönetiminde çıkıyor.

        Sezona Tahsin Tam ile başlayan Arca Çorum Futbol Kulübü, ardından yoluna sırasıyla Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu ile devam etti. Çorum ekibi, Eroğlu’nun ardından göreve getirilen Uğur Uçar ile lig etabını 71 puanla 4. sırada tamamlayarak play-off biletini aldı.

        Play-off 1. turunda Ankara Keçiörengücü’nü tek golle geçen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci turda Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olan Arca Çorum Futbol Kulübü, sahasındaki rövanşı 2-0 kazanarak finale yükseldi.

        LİGLERDE 7. RANDEVU

        İki ekip, profesyonel liglerde daha önce 2. Lig'de 2, 1. Lig'de de 4 kez karşılaştı.

        Her iki ekibin de ikişer galibiyetinin bulunduğu bu maçlarda diğer 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

