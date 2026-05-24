Esenler Erokspor - Çorum FK maçı CANLI YAYIN

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

HAKEM: Mehmet Türkmen

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT Spor

Esenler Erokspor: Ertuğrul, Hayrullah, Dimitri, Nzaba, Enes, Mikail, Tugay, Recep, Amilton, Faye, Kayode

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda, Erkan, Pedrinho, Fredy, Oğuz, Burak, Serdar, Thiam

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım Konya'da oynanan Esenler Erokspor - Çorum FK maçıyla belli oluyor.

1. Lig’de normal sezonu 74 puanla üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan play-off finalinde mücadele etme hakkı elde etti. Sezona Osman Özköylü yönetiminde başlayan İstanbul ekibi, play-off finaline çıktıktan kısa bir süre sonra 54 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. Yeşil-sarılı ekip, kritik finale Güray Gündoğdu yönetiminde çıkıyor.

Sezona Tahsin Tam ile başlayan Arca Çorum Futbol Kulübü, ardından yoluna sırasıyla Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu ile devam etti. Çorum ekibi, Eroğlu’nun ardından göreve getirilen Uğur Uçar ile lig etabını 71 puanla 4. sırada tamamlayarak play-off biletini aldı.

Play-off 1. turunda Ankara Keçiörengücü’nü tek golle geçen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci turda Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olan Arca Çorum Futbol Kulübü, sahasındaki rövanşı 2-0 kazanarak finale yükseldi.

LİGLERDE 7. RANDEVU

İki ekip, profesyonel liglerde daha önce 2. Lig'de 2, 1. Lig'de de 4 kez karşılaştı.

Her iki ekibin de ikişer galibiyetinin bulunduğu bu maçlarda diğer 2 müsabaka da berabere tamamlandı.