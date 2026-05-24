Set ortamlarında yaşanan hiyerarşi ve kulis krizlerine bir yenisi daha eklendi. 'Alemin Kralı' dizisinde canlandırdığı 'Oben' karakteri ile tanınan oyuncu Birsu Demir, geçmişte yer aldığı bir dizinin setinde, başrol oyuncusunun talebi üzerine olumsuz hava koşullarına rağmen diğer oyuncularla birlikte karavandan çıkarıldıklarını açıkladı.

"SOĞUKTA BEKLETİLDİK"

Yaşanan olayın hava şartlarının oldukça kötü olduğu bir günde gerçekleştiğini belirten Demir, sette tek bir karavan bulunması sebebiyle alanı diğer oyuncularla paylaştıklarını ifade etti. Durumu anlayışla karşıladıklarını belirten oyuncu, sonrasında yaşananları şu sözlerle aktardı: O gün sadece bir karavan vardı. 'Biraz idare edebilir misiniz?' dediler, biz de kabul ettik. Ancak başrol oyuncusu 'Ben karavanda tek başıma oturmak istiyorum. Ben başrolüm' demiş. Bu keyfi istek üzerine beş altı kişiyi yağmurda, çamurda ve soğukta karavanın önünde beklettiler.

"YAPTIĞINIZ HİÇBİR KÖTÜLÜK YANINIZA KALMIYOR"

Sektördeki bu tarz davranışların kalıcı olmadığını ve zamanla karşılık bulduğunu dile getiren Birsu Demir, söz konusu başrol oyuncusunun şu anki mesleki durumuna da atıfta bulundu. Demir, "Yaptığınız hiçbir kötülük yanınıza kalmıyor. Şu an o kişiyi hiçbir televizyon kanalında görmüyorsunuz" diyerek, sektördeki yapıcı olmayan davranışların uzun vadede kariyerleri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Başrol oyuncusunun adını açıklamayan Demir'in bu açıklamaları; dizi ve sinema sektöründeki çalışma koşulları ile oyuncular arası eşitlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Birsu Demir, daha önce; Üniversdeli (2023), Son Çıkış (2015) Otel Divane (2014), Şefkat Tepe (2013), Alemin Kıralı (2011-2012), Türkan (2011), Kara Yılan (2007), Genco (2007), Büyük Buluşma (2004), Zaman Makinesi 1973 (2014) gibi birçok projede yer almıştı.