Süper Lig'e Türk damgası!

EN ÇOK SÜRE ALAN MUHAMMED ŞENGEZER

RAMS Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer, bu sezon ligde 2 bin 970 dakika ile en çok süre alan Türk oyuncu oldu.

Süper Lig'de 33 maçta takımının kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi, 35 kez topu ağlarında gördü. Muhammed, 12 maçta ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Muhammed Şengezer, ligde de bu sezon en çok süre alan oyuncular sıralamasında ise Kasımpaşalı Andreas Gianniotis ile üçüncü sırayı paylaştı.

Göztepe'nin yabancı oyuncuları Mateusz Lis 3 bin 60 dakika, Amin Cherni de 3 bin 8 dakika ile en çok süre alan oyuncular olarak dikkati çekti.