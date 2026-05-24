Son 5 yılın en yüksek puanlı komedi filmleri: Bayramı gülerek geçirmek isteyenlere eleştirmenlerden tam not alan 10 film!
Gülmek isteyip de ne izleyeceğine karar veremeyenler için son beş yıla damga vuran komediler tek listede toplandı. Kara mizahtan absürt güldürüye, ödüllü yapımlardan sürpriz çıkışlara kadar en yüksek puanlı filmleri sizin için derledik...
Eleştirmenlerin tam not verdiği, festivallerden ödülle dönen ve seyirciyi koltuğa çiviledikleri kadar güldüren on film bir araya geldi. Hangi yapım listenin zirvesinde, hangileri sürpriz yaptı? İşte merak edilenler...
1. THE BANSHEES OF INISHERIN (2022)
Colin Farrell ile Brendan Gleeson'ı buluşturan bu kara komedi, dokuz Oscar adaylığıyla listenin tartışmasız lideri oldu. Bir anda son bulan bir dostluğun acıklı ve bir o kadar komik hikayesi, izleyiciyi hem güldürüyor hem de düşündürüyor.
2. THE HOLDOVERS (2023)
Alexander Payne imzalı bu nostaljik yapım, Paul Giamatti'nin unutulmaz performansıyla öne çıkıyor. Yılbaşında okulda mahsur kalan huysuz bir öğretmenin hikayesi, sıcacık mizahıyla gönülleri fethetti.
3. TRIANGLE OF SADNESS (2022)
Ruben Östlund'un Altın Palmiye kazanan sınıf hicvi, zenginlerle yoksulları aynı geminin içinde buluşturuyor. Keskin dili ve cesur sahneleriyle izleyiciyi hem güldürüyor hem de rahatsız etmeyi başarıyor.
4. THE MENU (2022)
Lüks bir restoranda geçen, gerilim dozu yüksek bu kara komedide Ralph Fiennes ürkütücü bir şefe hayat veriyor. Anya Taylor-Joy ile birlikte unutulmaz bir akşam yemeği sunuyorlar.
5. GLASS ONION (2022)
Rian Johnson'ın zekice kurguladığı dedektif komedisi, baştan sona sürprizlerle dolu bir bulmaca gibi ilerliyor. Daniel Craig'in dahisi Benoit Blanc bu kez Yunan adalarında iş başında.
6. BOTTOMS (2023)
Cesur ve absürt lise komedisi, türün sınırlarını zorlayan çılgın senaryosuyla genç izleyicinin gözdesi oldu. Son yılların en sıra dışı güldürülerinden biri olarak anılıyor.
7. A REAL PAIN (2024)
Kieran Culkin'e Oscar kazandıran film, iki kuzenin duygusal yolculuğunu ince bir mizahla anlatıyor. Jesse Eisenberg'in yönetmenliği eleştirmenlerden tam not aldı.
8. TWINLESS (2025)
Sundance Seyirci Ödülü'nü kucaklayan bu kara komedi, beklenmedik dönüşleriyle 2025'in en çok konuşulan çıkışı oldu. Hem dokunaklı hem de zekice yazılmış bir yapım.
9. THE PHOENICIAN SCHEME (2025)
Wes Anderson'ın kendine has tarzının doruğa ulaştığı film, hem şık hem de eğlenceli. Renkli kareleri ve absürt mizahıyla yönetmenin imzasını taşıyor.
10. THE NAKED GUN (2025)
Liam Neeson'lı yeniden çevrim, beklentileri tersyüz ederek baştan sona gaglarla dolu bir gülme şölenine dönüştü. Her sahnede gizli bir espri arayışına davet ediyor.
Görsel kaynak: IMDb