        Haberler Yaşam Son 5 yılın en yüksek puanlı komedi filmleri: Bayramı gülerek geçirmek isteyenlere eleştirmenlerden tam not alan 10 film!

        Gülmek isteyip de ne izleyeceğine karar veremeyenler için son beş yıla damga vuran komediler tek listede toplandı. Kara mizahtan absürt güldürüye, ödüllü yapımlardan sürpriz çıkışlara kadar en yüksek puanlı filmleri sizin için derledik...

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 10:50 Güncelleme:
        Eleştirmenlerin tam not verdiği, festivallerden ödülle dönen ve seyirciyi koltuğa çiviledikleri kadar güldüren on film bir araya geldi. Hangi yapım listenin zirvesinde, hangileri sürpriz yaptı? İşte merak edilenler...

        1. THE BANSHEES OF INISHERIN (2022)

        Colin Farrell ile Brendan Gleeson'ı buluşturan bu kara komedi, dokuz Oscar adaylığıyla listenin tartışmasız lideri oldu. Bir anda son bulan bir dostluğun acıklı ve bir o kadar komik hikayesi, izleyiciyi hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

        2. THE HOLDOVERS (2023)

        Alexander Payne imzalı bu nostaljik yapım, Paul Giamatti'nin unutulmaz performansıyla öne çıkıyor. Yılbaşında okulda mahsur kalan huysuz bir öğretmenin hikayesi, sıcacık mizahıyla gönülleri fethetti.

        3. TRIANGLE OF SADNESS (2022)

        Ruben Östlund'un Altın Palmiye kazanan sınıf hicvi, zenginlerle yoksulları aynı geminin içinde buluşturuyor. Keskin dili ve cesur sahneleriyle izleyiciyi hem güldürüyor hem de rahatsız etmeyi başarıyor.

        4. THE MENU (2022)

        Lüks bir restoranda geçen, gerilim dozu yüksek bu kara komedide Ralph Fiennes ürkütücü bir şefe hayat veriyor. Anya Taylor-Joy ile birlikte unutulmaz bir akşam yemeği sunuyorlar.

        5. GLASS ONION (2022)

        Rian Johnson'ın zekice kurguladığı dedektif komedisi, baştan sona sürprizlerle dolu bir bulmaca gibi ilerliyor. Daniel Craig'in dahisi Benoit Blanc bu kez Yunan adalarında iş başında.

        6. BOTTOMS (2023)

        Cesur ve absürt lise komedisi, türün sınırlarını zorlayan çılgın senaryosuyla genç izleyicinin gözdesi oldu. Son yılların en sıra dışı güldürülerinden biri olarak anılıyor.

        7. A REAL PAIN (2024)

        Kieran Culkin'e Oscar kazandıran film, iki kuzenin duygusal yolculuğunu ince bir mizahla anlatıyor. Jesse Eisenberg'in yönetmenliği eleştirmenlerden tam not aldı.

        8. TWINLESS (2025)

        Sundance Seyirci Ödülü'nü kucaklayan bu kara komedi, beklenmedik dönüşleriyle 2025'in en çok konuşulan çıkışı oldu. Hem dokunaklı hem de zekice yazılmış bir yapım.

        9. THE PHOENICIAN SCHEME (2025)

        Wes Anderson'ın kendine has tarzının doruğa ulaştığı film, hem şık hem de eğlenceli. Renkli kareleri ve absürt mizahıyla yönetmenin imzasını taşıyor.

        10. THE NAKED GUN (2025)

        Liam Neeson'lı yeniden çevrim, beklentileri tersyüz ederek baştan sona gaglarla dolu bir gülme şölenine dönüştü. Her sahnede gizli bir espri arayışına davet ediyor.

        Görsel kaynak: IMDb

        Gün Başlıyor - 22 Mayıs 2026 (CHP İçin Mutlak Butlan Kararı Çıktı)

        CHP için Mutlak Butlan kararı çıktı. Özel ve Parti yönetimi uzaklaştırıldı. Finansal istikrar komitesi toplanıyor. İBB Davasında 9 sanığa tahliye. Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümü. Dorukhan dosyası yeniden ele alındı. İsrailli Bakana yaptırım çağrıları. Etnospor festivaline ziyaretçi akını. Süreç...
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Cannes'a şık kapanış
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Çene kıran akran şiddeti
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Yemek kartında ne değişti?
