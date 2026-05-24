Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alınmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konulmuştu. Sağlık durumu ciddileşen İnanır, iki gün önce de entübe edilmişti.

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada ise usta oyuncu için şu ifadeleri kullanmıştı: Yeterince oksijen alamıyor. Oksijen alamayınca kan değerleri düşüyor. İyi olacak diye ümit ediyoruz, onu sevenlerine bağışlayacaktır. En son görüştüğümüzde rahatsız olan annemi sordu. 'Ablanı bırak, sen iyi ol' dedim. İyiydi. Hatta espri yaptı, 'Beni çıkarın, Levent'i yatırın' dedi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, Fulya'da hastane çıkışında görüntülendi. Basın mensuplarının usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakan Kural, gergin bir şekilde "Hayır, hayır, hayır" demekle yetindi.

Kural'ın otomobile bindiği sırada korumalar görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti. Uzun süredir de fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak Coşkun Sabah, İnanır'ı ziyaret etmişti.