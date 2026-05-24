Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği

        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği

        Kadir İnanır iki gün önce entübe edilmişti. İnanır'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken; usta sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, hastane çıkışında objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 10:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği

        Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alınmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konulmuştu. Sağlık durumu ciddileşen İnanır, iki gün önce de entübe edilmişti.

        Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada ise usta oyuncu için şu ifadeleri kullanmıştı: Yeterince oksijen alamıyor. Oksijen alamayınca kan değerleri düşüyor. İyi olacak diye ümit ediyoruz, onu sevenlerine bağışlayacaktır. En son görüştüğümüzde rahatsız olan annemi sordu. 'Ablanı bırak, sen iyi ol' dedim. İyiydi. Hatta espri yaptı, 'Beni çıkarın, Levent'i yatırın' dedi.

        REKLAM

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, Fulya'da hastane çıkışında görüntülendi. Basın mensuplarının usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakan Kural, gergin bir şekilde "Hayır, hayır, hayır" demekle yetindi.

        Kural'ın otomobile bindiği sırada korumalar görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

        24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti. Uzun süredir de fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak Coşkun Sabah, İnanır'ı ziyaret etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde konuştu. MHP lideri Bahçeli, "Bize göre siyaset toplumsal sorunlarla dertlenip çözüm üretme sanatıdır. Siyaset bir koşu parkuru, çıkar yarışı değildir. Milletin acısıyla kederlenmeyenlerin bizimle olması mümkün değil...
        #kadir inanır
        #jülide kural
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        'Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı
        'Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?