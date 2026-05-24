Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
CHP'li Mahir Polat, "Kemal Bey bugün genel merkeze gitmez. Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir." açıklamasında bulundu
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 18:10
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Polat, "Kemal Bey bugün genel merkeze gitmez. Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir, disipline sevk edilir" dedi.
Genel Merkez binasından çıkışının ardından Özgür Özel'in posterlerinin indirilmesine yönelik soruya ise "Onları kendileri alıp götürmüşler, bizden öyle bir görüntü çıkmaz" şeklinde yanıt verdi.
