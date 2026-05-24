        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti: İşte muhtemel rakipler!

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti: İşte muhtemel rakipler!

        Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki yolu ve muhtemel rakipleri kesinleşti. İşte ihtimaller...

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 21:37 Güncelleme:
        1

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri kesinleşti.

        2

        Sarı lacivertli kulüp, 2. ön eleme turunda İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşecek.

        3

        Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna kalması halinde Belçika Union St. Gilloise, Çekya'nın Sparta Prag, Hollanda'nın NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turundan gelecek 1 takımla (Sturm Graz / Hearts / Gornik) takımıyla eşleşecek.

        4

        Bu elemenin geçilmesi halinde ise play-off turuna yükselecek 3 takımdan biriyle eşleşecek. Yukarıdaki takımlara ek olarak Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos'tan biri de Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi olabilir.

        5

        ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TARİHLER

        2. Ön Eleme Turu

        Kura Tarihi: 17 Haziran

        Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz

        6

        3. Ön Eleme Turu

        Kura Tarihi: 20 Haziran

        Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos

        7

        Play-Off Turu

        Kura Tarihi: 3 Ağustos

        Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos

        8
