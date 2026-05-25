        Hava Durumu SON DAKİKA! Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara ilişkin yeni hava durumu değerlendirmesini yayımladı. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında ülkenin büyük bölümünde yağış beklenirken, bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:29
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Yağmurlu 20°

        İzmir

        Güneşli 29°

        Antalya

        Yağmurlu 25°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 20°

        Bursa

        Güneşli 25°

        Adana

        Yağmurlu 25°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 25°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 24°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 16°

        Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

