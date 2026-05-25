Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 26° Ankara Yağmurlu 20° İzmir Güneşli 29° Antalya Yağmurlu 25° Trabzon Parçalı Bulutlu 20° Bursa Güneşli 25° Adana Yağmurlu 25° Diyarbakır Sağanak Yağış 25° Gaziantep Sağanak Yağış 24° Ağrı Sağanak Yağış 16°

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.