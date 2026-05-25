Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara ilişkin yeni hava durumu değerlendirmesini yayımladı. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında ülkenin büyük bölümünde yağış beklenirken, bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.