        Bilgi Üniversitesi'ni kapatma kararı iptal edildi

        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 00:02 Güncelleme:
        Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında daha önce alınan faaliyet izninin kaldırılması kararı iptal edildi.

        25 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 11387 sayılı kararda, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin 21 Mayıs 2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

        Kararın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince alındığı belirtildi.

        "MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ZORUNLU BİR HUKUKİ İŞLEMDİ"

        Konu ile ilgili YÖK Başkanı Erol Özvar açıklama yaptı:

        Özvar "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek. Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin eğitim hayatının aksamaması, ailelerimizin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirmiştir. Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir. İlk karar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir. Alınan kararın öğrencilerimiz, ailelerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

