SIRADAN BİR GRİP GİBİ BAŞLIYORDU

Tarihi tıp kayıtlarına ve arşiv analizlerine göre, hastalık sinsi bir şekilde sıradan bir grip gibi ateş ve boğaz ağrısı semptomlarıyla başlıyordu. Ancak bu ilk evrenin ardından hastalarda derin bir uyuşukluk ve halsizlik baş gösteriyor; hastalar günlerce hatta haftalarca süren önlenemeyen uyku komalarına giriyordu.

Yapılan çalışmalarda, enfeksiyonun doğrudan beynin merkezi sinir sistemini ve özellikle uyku-uyanıklık döngüsünü kontrol eden talamus ile bazal ganglion bölgelerini hedef aldığı tespit edildi.

Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur