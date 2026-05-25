"İnsanları ‘yaşayan heykel’e çevirdi, 1930’larda aniden kayboldu! Bir asırdır gizemi çözülemeyen 1917 Uyku Salgını
1917 yılında patlak veren ve dünya genelinde yaklaşık 1 milyon insanı etkileyen ölümcül "Uyku Salgını", 1930'larda ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Peki tıp dünyasının bir asır şifresini çözemediği bu gizemi İspanyol Gribi mi tetikledi, yoksa tanımlanamayan farklı bir virüs mü?
Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği 1915-1917 yılları arasında patlak veren ve tıp literatürüne Encephalitis lethargica (Letarjik Ensefalit) olarak geçen Uyku Salgını, modern tıp tarihinin en büyük faili meçhul vakalarından biri kabul ediliyor. İlk olarak Viyanalı nörolog Constantin von Economo tarafından teşhis edilen bu hastalık, kısa sürede küresel bir pandemiye dönüştü.
Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur
Hastalık sadece Avrupa’yı değil, Amerika ve Asya’nın bazı bölgelerini de etkisi altına aldı. Dönemin ilk klinik raporları, hekimlerin daha önce hiç karşılaşmadığı bu akut salgın karşısındaki çaresizliğini doğrudan belgelerken, virüsün özellikle 15–35 yaş arası genç yetişkinleri ağır biçimde hedef aldığını ortaya koydu. Salgına yakalanan yaklaşık 1 milyon insanın üçte biri, doğrudan bu akut enfeksiyon evresinde hayatını kaybetti.
Görsel kaynak: AP
SIRADAN BİR GRİP GİBİ BAŞLIYORDU
Tarihi tıp kayıtlarına ve arşiv analizlerine göre, hastalık sinsi bir şekilde sıradan bir grip gibi ateş ve boğaz ağrısı semptomlarıyla başlıyordu. Ancak bu ilk evrenin ardından hastalarda derin bir uyuşukluk ve halsizlik baş gösteriyor; hastalar günlerce hatta haftalarca süren önlenemeyen uyku komalarına giriyordu.
Yapılan çalışmalarda, enfeksiyonun doğrudan beynin merkezi sinir sistemini ve özellikle uyku-uyanıklık döngüsünü kontrol eden talamus ile bazal ganglion bölgelerini hedef aldığı tespit edildi.
Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur
UYANANLARDA AĞIR PSİKOLOJİK DEĞİŞİMLER GÖRÜLDÜ
Hastalığın tek etkisi fiziksel uyku haliyle sınırlı kalmadı. Komadan uyanmayı başaran birçok hastada ağır psikolojik ve davranışsal değişiklikler gözlemlendi. Klinik kayıtlara göre bu kişiler ağır halüsinasyonlar görmeye, ani öfke patlamaları yaşamaya ve obsesif-kompulsif davranışlar sergilemeye başladı. Bu durum, virüsün beynin sadece uyku merkezini değil, davranış ve kişilik algısını yöneten sinir ağlarını da tahrip ettiğini gösterdi.
Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur
İNSANLARI ADETA YAŞAYAN HEYKELLERE DÖNÜŞTÜRDÜ
Salgının en korkunç yanı, hayatta kalan hastaların üzerinde bıraktığı kalıcı nörolojik hasarlardı. Hastalığın akut aşamasını atlatan yüz binlerce insan, ilerleyen dönemlerde kas katı kesilerek hareket etme, konuşma ve mimik kullanma kabiliyetlerini kaybetti. Tıp literatürüne "post-ensefalitik parkinsonizm" olarak geçen bu durum, insanları tamamen bilinçleri açık olmasına rağmen kendi vücutlarının içine hapseden birer "yaşayan heykele" çevirdi.
Dönemin en prestijli bilim yayınlarından Nature dergisinde yer alan 1922 tarihli raporlar, salgının ulaştığı ürkütücü boyutları ve hekimlerin çaresizliğini açıkça ortaya koydu.
Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur
TOPLUMSAL VE EKONOMİK YÜKÜ AĞIR OLDU
Salgın sadece bireysel sağlık sorunları yaratmakla kalmadı, toplumsal ve ekonomik yapıda da uzun vadeli yaralar açtı. Hastalığın özellikle çocukları ve üretken genç nüfusu hedef alması, dönemin iş gücünü ve aile yapılarını derinden sarstı.
Kronikleşen vakaların yıllarca süren özel bakım ihtiyaçları, sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturdu ve binlerce ailenin sosyo-ekonomik dengesini altüst etti.
Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur
İSPANYOL GRİBİ Mİ TETİKLEDİ YOKSA FARKLI BİR VİRÜS MÜ?
Bugün bilim dünyasının en çok tartıştığı ve henüz ortak bir karara varamadığı konu ise bu salgının arkasındaki temel neden. Hastalığın, 50 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan 1918 İspanyol Gribi (influenza) pandemisiyle aynı dönemde zirve yapması, iki hastalık arasında doğrudan bir bağ olduğu şüphesini doğurdu. Bazı araştırmalar, Uyku Salgını'nın influenza virüsünün beyinde yol açtığı sıra dışı ve yıkıcı bir bağışıklık sistemi reaksiyonu (post-influenzal fenomen) olabileceğini savunuyor.
Buna karşın, tıp tarihi dergilerinde yayımlanan son çalışmalar bu tezi sorguluyor. Araştırmacılar, İspanyol Gribi'nden önce, 1915-1917 yılları arasında da bu vakaların görülmesini kanıt göstererek, Encephalitis lethargica’nın gripten tamamen bağımsız, mutasyona uğramış gizemli bir virüsten veya henüz tanımlanamayan farklı bir patojenden kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor.
Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur
1930'LARDA ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU
Nedeni, bulaşma yolu ve kaynağı kesin olarak saptanamayan bu ölümcül salgın, 1930’lu yılların başına gelindiğinde, tıpkı ortaya çıkışı gibi aniden etkisini kaybederek ortadan kayboldu. Aradan geçen 100 yılı aşkın süreye rağmen, modern tıp ve viroloji laboratuvarları geçmişteki bu büyük trajedinin şifrelerini tamamen çözebilmiş değil.
Günümüzde yürütülen epidemiyolojik ve klinik çalışmalar, bu gizemli hastalığın arkasındaki sırrı aydınlatarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası küresel nörolojik pandemilere karşı güçlü bir savunma hattı ve veri tabanı oluşturmayı hedefliyor.
Haber Kaynak: Nature, PubMed Central (PMC), ScienceDirect, JAMA Network, Royal Society of Medicine / ResearchGate, Hoch & Poskanzer
Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur