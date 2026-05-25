1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu: Radithor faciası tarihin en korkutucu sağlık skandallarından biri oldu

İNSANLAR RASDASYONUN SAĞLIKLI OLDUĞUNA İNANIYORDU

1920’li yıllarda radyasyon bugünkü gibi korkulan bir şey değildi. Aksine birçok insan radyumun insan vücuduna enerji verdiğine, gençleştirdiğine ve bazı hastalıkları iyileştirdiğine inanıyordu. O dönemde piyasaya sabunlardan diş macunlarına, kozmetik ürünlerden çeşitli içeceklere kadar birçok “radyoaktif ürün” sürüldü.

Bu dönemin en dikkat çeken ürünlerinden biri ise Radithor adlı radyumlu içecek oldu. Küçük cam şişelerde satılan bu ürün, reklamlarında “tamamen güvenli” ve “sağlık verici” olarak tanıtılıyordu.

