Yay burcundaki Mavi Dolunay'ın burçlara etkileri

Geçtiğimiz hafta Venüs’ün Yengeç’e ve Güneş’in İkizler burcuna geçişinin etkileri devam ediyor. Bir yandan ilişkilerde duygusal güven, aidiyet ve yakınlık ihtiyacı artıyor. Diğer taraftan iletişim trafiği bir hayli hızlı. Ancak haftanın en güçlü gökyüzü olayı 31 Mayıs’ta Yay burcunda gerçekleşecek Mavi Dolunay…

Bu Dolunay; özgürleşme, seyahatler, gerçekleri görme ve yön değiştirme temalarını öne çıkarıyor. Uzun süredir ertelenen kararlar netleşebilir, gizli kalan konular açığa çıkabilir ve birçok kişi “Ben artık gerçekten ne istiyorum?” sorusuyla yüzleşebilir. Uzun süredir belirsiz kalan konuların netleştiği, bazı kararların artık ertelenemeyeceği bir süreçteyiz. Peki Mavi Dolunay, 12 burca neler getiriyor, hadi gelin bakalım…

Sevgili Koçlar, uzaklar, eğitim ve seyahatlerle ilgili bir konu netleşebilir. Hayata bakış açınızda önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

Sevgili Boğalar, maddi konular ve paylaşımlı paralarla ilgili bir gerçek ortaya çıkabilir. Güven duygunuzu yeniden yapılandırmanız gerekebilir.

Sevgili İkizler burçları, ilişkilerinizde önemli bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. Bir bağ netleşirken zor kararlar almak zorunda kalabilirsiniz.

Sevgili Yengeçler, günlük hayatınız ve iş düzeninizde değişim ihtiyacı oluşabilir. Sağlığınızla ilgili bir farkındalık kazanabilirsiniz.

Sevgili Aslanlar, aşk hayatınızda duygularınız daha görünür hale gelebilir. Bir ilişkinin yönüyle ilgili netleşme gözüküyor.

Sevgili Başaklar, ev ve aile konularında önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşam düzeninizle ilgili bir karar kapıda.

Sevgili Teraziler, yakın çevre, iletişim ve haberlerle ilgili bir konu açığa çıkabilir. Düşüncelerinizde netleşme hakim.

Sevgili Akrepler, maddi konularda bir gerçek ortaya çıkabilir ve yeni bir plan yapabilirsiniz. Gelir-gider dengenizi yeniden kurmanız gerekebilir.

Sevgili Yaylar, burcunuzda gerçekleşecek Dolunay, hayatınızda güçlü bir kapanış veya başlangıç getirebilir. Kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Sevgili Oğlaklar, iç dünyanızda bastırdığınız konular gün yüzüne çıkabilir. Dinlenme ve geri çekilme ihtiyacı artabilir.

Sevgili Kovalar, sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızda değişimler yaşanabilir. Gelecek planlarınızda yön değişikliği olabilir.

Sevgili Balıklar, kariyer hayatınızda önemli bir farkındalık oluşabilir. Bir hedefinizle ilgili net bir karar verme aşamasına gelebilirsiniz.