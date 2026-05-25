        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları yükselişte

        Altın fiyatları yükselişte

        Altın fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşma ihtimaliyle yeniden yükseldi. Ons altın 4 bin 580 doları görürken, gram altın ise 6 bin 695 TL ile yükselişini sürdürüyor

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 08:49 Güncelleme:
        Bloomberg HT'deki habere göre altın, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yaklaştığına dair işaretlerin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yükseldi. Külçe altın yüzde 1,6'ya kadar değer kazanarak ons başına yaklaşık 4.580 dolara çıktı ve geçen haftaki sınırlı kaybını geri aldı.

        Onsu takip eden gram altın ise 6 bin 695 TL'den yükselişini sürdürüyor.

        Çeyrek altın 10 bin 944 TL'den Cumhuriyet altını ise 43 bin 639 TL'den işlem görüyor.

        Altın, şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 13 gerilemiş durumda. İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının sert yükselmesi, yatırımcıların faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Para piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayına kadar faiz artırımlarına başlamasını neredeyse kesin olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz oranları ise faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh görevine başlarken, yatırımcılar ekonomiye ilişkin görüşlerine dair ipuçları arayacak.

        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        Hamaney nerede?
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        "Netanyahu Trump'ı etkilemekte zorluk çekiyor"
        Moldova Enerji Bakanı'ndan yatırımcılara enerji mesajı
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Elektrikli araçlar için bayram teyakkuzu
        Roma'da mutlu son
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Cannes'a şık kapanış
        Çorum FK, Süper Lig'de!
