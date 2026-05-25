Moldova Enerji Bakanı'ndan yatırımcılara enerji mesajı

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yer aldığı etkinliğe ile 10 ülkeden 8 bakan ve 3 bakan yardımcısı katıldı.

Etkinliğe katılan isimler arasında bulunan Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu ise Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtladı.

"TÜRK ŞİRKETLERİ MOLDOVA'DA AKTİF VARLIK GÖSTERİYOR"

Türkiye’nin transit koridorları ve LNG terminalleriyle bölgede son derece kritik bir enerji merkezi haline geldiğini ifade eden Bakan, Türk enerji şirketlerinin Moldova'daki yatırımlarına dikkat çekerek "Enerji güvenliğimiz için üç temel sütunumuz var: Depolama ile desteklenen yenilenebilir enerji, bölgesel enterkonneksiyonlar ve farklı tedarik kaynaklarına erişim. Tıpkı Türkiye örneğinde olduğu gibi, enerji koridorları Moldova için de kritik öneme sahip. Şu anda enerji depolamalı, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı 170 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi için ikinci ihalemiz devam ediyor. Bu ihalede halihazırda Türk sermayeli yerel bir yatırımcımız da yer alıyor" dedi.

REKLAM

İhalenin şu an teknik değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Bakan, Türk yatırımcıların ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek "Moldova'da şu an yapılan tüm yatırımların Türk yatırımcıları da cezbettiğinden eminiz. Aynı zamanda, Romanya ile inşa ettiğimiz ikinci enterkonneksiyon hattının ihalesinde de bir Türk şirketinin kazanan ilan edilmesi an meselesi. Yani görüldüğü üzere, Türk şirketleri Moldova enerji sektöründe halihazırda aktif varlık gösteriyor" diye ekledi.

"AB PAZARI İLE TAM ENTEGRASYON İÇİN HEDEF 2028"

Moldova'nın elektrik ve gaz ihtiyacının büyük kısmını Avrupa pazarından karşıladığını hatırlatan Bakan, Avrupa Komisyonu ile yürütülen Üst Düzey Enerji Diyaloğu kapsamında bir sonraki somut adıma yönelik ise "Geleceğe baktığımızda, 2028 perspektifinde, Moldova ile AB pazarı arasında elektrikte piyasa eşleştirmesi (market coupling) yapmak için en yakın fırsat penceresi bu. Elektrik piyasasındaki reformlarda oldukça ciddi ilerleme kaydettik. Gün içi ve gün öncesi elektrik piyasalarını halihazırda başlattık. Reformlar ve düzenlemeler açısından oldukça ileri bir aşamadayız. Şimdi aynı anda elektrik ihraç ve ithal edebilmek için ek enterkonneksiyon hatları inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Mevcut gaz altyapısının da maksimum kapasiteyle kullanılması gerektiğinin altını çizen Bakan, "Burada özellikle tüm bölge için en önemli enerji koridorlarından biri olan ve bölge için bir güvenlik unsuru olan Trans-Balkan ve Dikey Gaz Koridoru'ndan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

MOLDOVA'NIN 'BAĞIMSIZLIK HATTI'NDA SONA DOĞRU

Moldova’nın enerji bağımsızlığı yolundaki en kritik adımlarından biri olan ve "Enerji Bağımsızlığı Hattı" olarak adlandırılan Vulcănești–Chișinău elektrik hattı projesinde ise sona gelindi. Bakan Junghietu, bu projenin neden bir dönüm noktası olduğunu şu sözlerle özetledi:

"Kesinlikle şu anda ülke için en önemli enerji altyapı projesi bu. Buna 'Bağımsızlık Hattı' denmesinin nedeni, iki yapısal sorunu ortadan kaldırıyor olması. Birincisi; 60'larda ve 70'lerde inşa edilen eski altyapı öyle kurulmuştu ki nehrin sağ yakası, elektrik tedariki için her zaman tek bir kaynağa bağımlı kalıyordu. İkinci kırılganlık ise eski altyapının artık 50 yılı devirmiş olması. Bu hatla enerji sistemimizdeki bu son kırılganlığı ortadan kaldıracak ve yaşlanmış altyapıyı yenilemiş olacağız."

Projenin güncel durumu hakkında da bilgi veren Enerji Bakanı Junghietu, müteahhit firmalardan haziran sonu için söz aldıklarını da belirtti:

"Hattın kurulum kısmı geçen yıl kasım ayının sonunda tamamlandı ve aralık ayında hattın 'cold commissioning' (soğuk devreye alma) işlemlerini gerçekleştirdik. Vulcănești trafo merkezinde en kritik birincil ekipmanların kurulumu geçen hafta bitti. Yüklenici firmalardan aldığımız söz, haziran sonu itibarıyla bu hattın devreye alınmaya, enerji verilmeye hazır hale geleceği ve Romanya'dan Moldova'ya ilk megavat elektriğin akmaya başlayacağı yönünde."