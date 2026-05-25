Elektrikli araçlar için otoyolda bayram teyakkuzu

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

Lumicle Genel Müdürü Tahir Karabulut, programın bu haftaki bölümünde elektrikli araç sektöründeki güncel gelişmeleri, şarj istasyonlarının geleceğini ve yeni trendleri değerlendirdi.

Canlı yayında Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan Karabulut, tatil döneminde karayollarındaki elektrikli araç şarj istasyonlarında yaşanan yoğunluğa ilişkin özel bir çalışmanın başlatıldığını belirtti.

Karabulut, İstanbul-İzmir otoyolunda faaliyet gösteren şarj operastörleri ile ilgili kamu kuruluşlarının bir kriz masası oluşturduğu kaydederek, bayram tatilinde yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale için gerekli önlemlerin alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Karabulut'un verdiği bilgiye göre, nöbetçi ekipler tatil haftası boyunca İstanbul-İzmir otoyolunda görev yapacak.

Programın test köşesinde ise bu hafta Peugeot'nun dünyada en çok Türkiye'de satılan modeli 408'in global lansmanından görüntüler ekrana getirildi.

