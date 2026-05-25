Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.808,20 %4,89
        DOLAR 45,7240 %0,04
        EURO 53,0435 %0,01
        GRAM ALTIN 6.710,49 %1,20
        FAİZ 44,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,46 %3,06
        BITCOIN 77.298,00 %0,96
        GBP/TRY 61,9552 %0,65
        EUR/USD 1,1644 %0,35
        BRENT 97,49 %-5,84
        ÇEYREK ALTIN 10.971,65 %1,20
        Haberler Ekonomi Otomobil Elektrikli araçlar için otoyolda bayram teyakkuzu

        Elektrikli araçlar için otoyolda bayram teyakkuzu

        Tatil dönemlerinde karayollarındaki elektrikli araç şarj istasyonlarında yaşanan yoğunluğa ilişkin özel bir çalışma başlatıldı. OtoSpor programında Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan Lumicle Genel Müdürü Tahir Karabulut, ilgili kamu kuruluşları ve İstanbul-İzmir otoyolunda faaliyet gösteren şarj operastörlerinin kriz masası oluşturduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 08:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrikli araçlar için bayram teyakkuzu

        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Lumicle Genel Müdürü Tahir Karabulut, programın bu haftaki bölümünde elektrikli araç sektöründeki güncel gelişmeleri, şarj istasyonlarının geleceğini ve yeni trendleri değerlendirdi.

        Canlı yayında Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan Karabulut, tatil döneminde karayollarındaki elektrikli araç şarj istasyonlarında yaşanan yoğunluğa ilişkin özel bir çalışmanın başlatıldığını belirtti.

        REKLAM

        Karabulut, İstanbul-İzmir otoyolunda faaliyet gösteren şarj operastörleri ile ilgili kamu kuruluşlarının bir kriz masası oluşturduğu kaydederek, bayram tatilinde yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale için gerekli önlemlerin alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Karabulut'un verdiği bilgiye göre, nöbetçi ekipler tatil haftası boyunca İstanbul-İzmir otoyolunda görev yapacak.

        Programın test köşesinde ise bu hafta Peugeot'nun dünyada en çok Türkiye'de satılan modeli 408'in global lansmanından görüntüler ekrana getirildi.

        OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Can dostu Cango ile denizde kürek çekiyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Fatih Kunur, yanından hiç ayırmadığı köpeği Cango ile her sabah kayıkla körfeze açılıyor, motosikletle gezintiye çıkıyor. (AA)

        #otospor
        #lumicle
        #elektrikliaraç
        #şarj
        #bayram
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        "Netanyahu Trump'ı etkilemekte zorluk çekiyor"
        "Netanyahu Trump'ı etkilemekte zorluk çekiyor"
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı