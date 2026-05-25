CBS'in konuya ilişkin bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD istihbaratı İran dini lideri Mücteba Hamaney, dış dünyayla son derece sınırlı bağlantıya sahip ve gizli bir yerde saklanıyor.

Habere konuşan kaynaklar, Trump yönetimiyle çalışmak üzere yetkilendirilen İranlı yetkililerin, kendi devlet sistemi içinde iletişim kurmakta ciddi zorluklar yaşadığını öne sürdü. Yetkililere göre, İran'la olası bir anlaşmanın ayrıntılarının ve geçmiş anlaşmaların yavaş ilerlemesinin temel nedenlerinden biri de bu.

İki ABD'li yetkiliye göre, ABD anlaşma taslağına ilişkin ayrıntıları ilettiğinde, dini lidere ulaşmanın zorluğu nedeniyle Washington'un yanıt alması uzun zaman alabiliyor.

REKLAM

Üst düzey bir yönetim yetkilisi pazar günü yaptığı açıklamada, Hamaney'in mevcut anlaşma taslağının genel çerçevesini kabul ettiğini söyledi. ABD Başkan Donald Trump da Truth Social'da yaptığı paylaşımda nihai kararın önümüzdeki birkaç gün içinde çıkmasını beklediğini yazdı.

Yetkililerden biri, İran hükümetinin içinden elde edilen ABD ve İsrail istihbaratının, savaş sırasında İran'ın üst düzey yönetiminin büyük bölümünün yerinin tespit edilip etkisiz hale getirilmesini mümkün kıldığını söyledi.

Kaynaklara göre şu aşamada İranlı liderlerin çoğu gün ışığı görmüyor; haftalardır ağır şekilde korunan sığınaklarda kalıyor ve gerekli olmadıkça birbirleriyle konuşmaktan kaçınıyor.

En sıkı güvenlik önlemleri ise dini lider Hamaney için uygulanıyor. İran hükümetinin en üst düzey yetkilileri bile Hamaney'in nerede olduğunu bilmiyor ve kendisiyle doğrudan iletişim kurmanın bir yolu bulunmuyor.